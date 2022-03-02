Беларусь ждут новые санкции от ЕС

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в воскресенье, 27 февраля, о ряде санкций против России, а также о новых санкциях против режима белорусского лидера Александра Лукашенко за поддержку им вторжения России на Украину.

Фон дер Ляйен пояснила, что санкции коснутся наиболее важных экспортных товаров.

"Это остановит экспорт всех товаров, от минерального топлива до табака, древесины и древесных материалов, цемента, железа и стали", - сказала председатель Еврокомиссии. Санкции будут введены и в отношении тех лиц, которые способствуют российской агрессии.