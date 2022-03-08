Ср, 9.03.2022
Надежд на возвращение нет. Я наговорила себе на достаточно большой срок. Татьяна Лазарева, телеведущая
Татьяна Лазарева, телеведущая

Стакис обратился к рижанам на русском языке

ФОТО: https://twitter.com/MStakis/

Мэр Риги Мартиньш Стакис обратился к рижанам на русском языке. Он призвал жителей объединиться и поддержать Украину вне зависимости от того, какой язык у них родной.

"Это война против режима Путина, которому наплевать на жизнь и достоинство людей. Путин использует страх, чтобы настроить нас друг против друга. Но мы не оттолкнем тех, кто находится с нами по одну сторону. Мы скажем "нет!" местным подстрекателям и полезным "идиотам". Вместе мы протянем руку помощи и беженцам из Украины, и друг другу. Я призываю к этому всех рижан - латышей, русских, украинцев, белорусов. Объединимся ради общей свободы, независимости и демократии. Чтобы в нашей Риге на первом месте была человечность", - заключил мэр Риги. 

Напомним, 5 марта в Риге на шествие "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!" у памятника Свободы собралось несколько тысяч человек.

Люди скандировали "Свободу Украине!", многие пришли с украинскими флагами, цветами, воздушными шарами, плакатами в цветах украинского флага, а некоторые использовали желтые и синие цвета украинского флага в своей одежде.

Последние новости

НАВЕРХ
Back