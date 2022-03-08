Стакис обратился к рижанам на русском языке
Мэр Риги Мартиньш Стакис обратился к рижанам на русском языке. Он призвал жителей объединиться и поддержать Украину вне зависимости от того, какой язык у них родной.
Мэр Риги Мартиньш Стакис обратился к рижанам на русском языке. Он призвал жителей объединиться и поддержать Украину вне зависимости от того, какой язык у них родной.
(RU) Независимая Латвия, свободное общество — это наши ценности. Ценности Риги. И любой, кто поддерживает эти ценности — наш. Независимо от родного языка. Мы не оттолкнем тех, кто на нашей стороне. Украина воюет и за нас и за наши ценности. #KopāPretPutinu #StandWithUkraine 🌻 pic.twitter.com/bzdTeVBStP— Mārtiņš Staķis (@MStakis) March 8, 2022
"Это война против режима Путина, которому наплевать на жизнь и достоинство людей. Путин использует страх, чтобы настроить нас друг против друга. Но мы не оттолкнем тех, кто находится с нами по одну сторону. Мы скажем "нет!" местным подстрекателям и полезным "идиотам". Вместе мы протянем руку помощи и беженцам из Украины, и друг другу. Я призываю к этому всех рижан - латышей, русских, украинцев, белорусов. Объединимся ради общей свободы, независимости и демократии. Чтобы в нашей Риге на первом месте была человечность", - заключил мэр Риги.
Напомним, 5 марта в Риге на шествие "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!" у памятника Свободы собралось несколько тысяч человек.
Люди скандировали "Свободу Украине!", многие пришли с украинскими флагами, цветами, воздушными шарами, плакатами в цветах украинского флага, а некоторые использовали желтые и синие цвета украинского флага в своей одежде.