Стакис обратился к рижанам на русском языке

(RU) Независимая Латвия, свободное общество — это наши ценности. Ценности Риги. И любой, кто поддерживает эти ценности — наш. Независимо от родного языка. Мы не оттолкнем тех, кто на нашей стороне. Украина воюет и за нас и за наши ценности. #KopāPretPutinu #StandWithUkraine 🌻 pic.twitter.com/bzdTeVBStP

"Это война против режима Путина, которому наплевать на жизнь и достоинство людей. Путин использует страх, чтобы настроить нас друг против друга. Но мы не оттолкнем тех, кто находится с нами по одну сторону. Мы скажем "нет!" местным подстрекателям и полезным "идиотам". Вместе мы протянем руку помощи и беженцам из Украины, и друг другу. Я призываю к этому всех рижан - латышей, русских, украинцев, белорусов. Объединимся ради общей свободы, независимости и демократии. Чтобы в нашей Риге на первом месте была человечность", - заключил мэр Риги.