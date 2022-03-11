Сб, 12.03.2022
В русскоязычных регионах Латвии - в первую очередь в Латгалии, есть масса людей, которые будут рады русским танкам. И мне страшно. Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv
Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Левитс сравнил сторонников кремлевской идеологии с сектантами. И призвал их спасать

Эгил Левитс ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Люди, глубоко запутавшиеся в создаваемой Кремлем пропаганде, похожи на сектантов - они не хотят слушать чужие мнения и аргументы, поэтому изменить их убеждения очень сложно, заявил президент Эгил Левитс в интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma.

Большая часть пропаганды Кремля в Латвии ведется на русском языке.

Необходимо приложить все усилия, чтобы эта культивируемая российской властью идеология не распространялась в нашем обществе, в том числе в СМИ и социальных сетях, считает президент.

В то же время, по его словам, есть много людей, которые пытаются сориентироваться в информационном пространстве и понять, кому верить - они пока не склоняются в пользу кремлевской пропаганды, но находятся в процессе раздумий. Эти люди доступны для аргументов и фактов.

Учитывая, что люди чаще всего прислушиваются к родственникам, друзьям и знакомым, каждый член общества должен сделать все возможное, чтобы привести в чувство этих затерянных в информационном пространстве людей и не дать им пойти по пути кремлевской идеологии, заявил Левитс.

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