Левитс сравнил сторонников кремлевской идеологии с сектантами. И призвал их спасать

Большая часть пропаганды Кремля в Латвии ведется на русском языке.
Необходимо приложить все усилия, чтобы эта культивируемая российской властью идеология не распространялась в нашем обществе, в том числе в СМИ и социальных сетях, считает президент.
В то же время, по его словам, есть много людей, которые пытаются сориентироваться в информационном пространстве и понять, кому верить - они пока не склоняются в пользу кремлевской пропаганды, но находятся в процессе раздумий. Эти люди доступны для аргументов и фактов.
Учитывая, что люди чаще всего прислушиваются к родственникам, друзьям и знакомым, каждый член общества должен сделать все возможное, чтобы привести в чувство этих затерянных в информационном пространстве людей и не дать им пойти по пути кремлевской идеологии, заявил Левитс.