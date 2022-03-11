Левитс сравнил сторонников кремлевской идеологии с сектантами. И призвал их спасать

Большая часть пропаганды Кремля в Латвии ведется на русском языке.

Необходимо приложить все усилия, чтобы эта культивируемая российской властью идеология не распространялась в нашем обществе, в том числе в СМИ и социальных сетях, считает президент.

В то же время, по его словам, есть много людей, которые пытаются сориентироваться в информационном пространстве и понять, кому верить - они пока не склоняются в пользу кремлевской пропаганды, но находятся в процессе раздумий. Эти люди доступны для аргументов и фактов.