В Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами: погибла женщина
Автобус, перевозивший около 50 беженцев из Украины, перевернулся на шоссе на севере Италии, погибла одна женщина, еще несколько человек пострадали, сообщает AP.
Автобус, перевозивший около 50 беженцев из Украины, перевернулся на шоссе на севере Италии, погибла одна женщина, еще несколько человек пострадали, сообщает AP.
Авария произошла на автостраде A14 около Форли (Эмилия-Романья) на северо-востоке Италии, пишет DW.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что транспортное средство направлялось в Пескару (регион Абруццо).
Эвакуированные из салона доставлены в ближайшее полицейское управление, после оказания помощи они продолжат путь.
Как сообщает Reuters, в салоне автобуса в основном находились женщины и дети.