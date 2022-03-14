Пн, 14.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Умер актер обладатель "Оскара" Уильям Херт

ФОТО: Rich Fury/Invision/AP/Scanpix

13 марта на 72-м году жизни умер американский актер, лауреат премии "Оскар" Уильям Херт (William Hurt). Об этом сообщил его сын Уилл, пишет Deadline.

Актер не дожил всего неделю до свое 72-летия. 

"С большой грустью семья Херт оплакивает Уильяма Херта, любимого отца и оскароносного актера… Он мирно умер в окружении семьи от естественных причин", - говорится в заявлении родных.

В 2018 году СМИ писали, что у Уильяма Херта диагностирован рак простаты. Недуг распространился на кости.

Уильям Херт снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Его трижды номинировали на "Оскар". Награду он получил в 1986 году за лучшую мужскую роль в фильме "Поцелуй женщины-паука".  Херт был широко известен благодаря роли генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel.

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