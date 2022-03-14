Умер актер обладатель "Оскара" Уильям Херт
13 марта на 72-м году жизни умер американский актер, лауреат премии "Оскар" Уильям Херт (William Hurt). Об этом сообщил его сын Уилл, пишет Deadline.
13 марта на 72-м году жизни умер американский актер, лауреат премии "Оскар" Уильям Херт (William Hurt). Об этом сообщил его сын Уилл, пишет Deadline.
Актер не дожил всего неделю до свое 72-летия.
"С большой грустью семья Херт оплакивает Уильяма Херта, любимого отца и оскароносного актера… Он мирно умер в окружении семьи от естественных причин", - говорится в заявлении родных.
В 2018 году СМИ писали, что у Уильяма Херта диагностирован рак простаты. Недуг распространился на кости.
Уильям Херт снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Его трижды номинировали на "Оскар". Награду он получил в 1986 году за лучшую мужскую роль в фильме "Поцелуй женщины-паука". Херт был широко известен благодаря роли генерала Таддеуса Росса в киновселенной Marvel.
Rest In Peace, William Hurt🕊— Faith (@faith_jvs) March 13, 2022
Why do people still continue to hide their illnesses and families hide the cause of death? Is it shameful to be ill? Is it shameful to die of certain illnesses?
William Hurt, Star of ‘Broadcast News,’ Dead at 71 https://t.co/MTXRzM9YWf