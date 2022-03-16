В Латвии начинается эпидемия гриппа. Привиться от него можно бесплатно
В Латвии 17 марта начнется эпидемия гриппа, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Латвии 17 марта начнется эпидемия гриппа, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На десятой неделе года в Даугавпилсе количество больных, которые обратились в амбулаторно-лечебные учреждения и у которых был диагностирован грипп, достигло 384,1 случая на 100 000 населения.
На прошлой неделе случаи заболевания гриппом также были зарегистрированы в Лиепае, где интенсивность составила 39,6 случая на 100 000 жителей.
На прошлой неделе в Даугавпилсе были госпитализированы 32 пациента с подтвержденным гриппом и один пациент в Екабпилсе с подозрением на грипп. С начала сезона это самое большое количество госпитализированных в связи с гриппом.
Из заболевших пациентов десять детей в возрастной группе до четырех лет, 13 - в возрастной группе от пяти до 14 лет, восемь человек в возрасте от 15 до 64 лет и двое старше 65 лет.
Данные Европейской сети эпидемиологического надзора за гриппом показывают, что на девятой неделе 2022 года о широко распространенной и умеренной активности гриппа сообщили десять стран: Эстония, Франция, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Турция и Шотландия.
Самая высокая доля положительных образцов зафиксирована в Словении - 61%, в Венгрии - 47%, во Франции - 46%, в Люксембурге - 41%, в Норвегии - 31%, в Испании - 28%, в Швейцарии - 11% и по 10% в Молдавии и Шотландии.
В ходе мониторинга был идентифицирован вирус гриппа типов А и В, при этом доминирующим во всех системах мониторинга был тип A/H3.
В SPKC напоминают, что наиболее тяжело грипп переносят пожилые люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, хроническими легочными и почечными заболеваниями, сахарным диабетом, онкологические больные, больные хроническими инфекциями и люди с ослабленным иммунитетом. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.
SPKC призывает людей пройти вакцинацию против гриппа и его осложнений, а учитывая, что иммунитет вырабатывается в течение нескольких дней после прививки и грипп обычно активен до конца мая, еще не поздно сделать прививку от гриппа и во время эпидемии, особенно перед запланированными операциями или лечением в стационаре.
При кашле, лихорадке, повышенной температуре, сильной головной боли, слабости и насморке SPKC рекомендует оставаться дома, а для того, чтобы избежать инфицирования, как можно реже посещать публичные места, меньше пользоваться общественным транспортом и носить маску для лица, регулярно проветривать помещения, часто и тщательно мыть руки. В случае болезни следует обратиться к семейному врачу.
Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии гриппа визиты семейных врачей к больным гриппом на дом оплачиваются из государственного бюджета, если зарегистрированный больной проживает на территории основной деятельности врача. Эти пациенты за визит должны заплатить только установленную государством пошлину в размере 2,85 евро.