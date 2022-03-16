В Латвии начинается эпидемия гриппа. Привиться от него можно бесплатно

На десятой неделе года в Даугавпилсе количество больных, которые обратились в амбулаторно-лечебные учреждения и у которых был диагностирован грипп, достигло 384,1 случая на 100 000 населения.

На прошлой неделе случаи заболевания гриппом также были зарегистрированы в Лиепае, где интенсивность составила 39,6 случая на 100 000 жителей.

Средняя интенсивность гриппа по всей Латвии на десятой неделе 2022 года достигла 56,7 случая на 100 000 населения, что является самым высоким показателем с начала сезона.

На прошлой неделе в Даугавпилсе были госпитализированы 32 пациента с подтвержденным гриппом и один пациент в Екабпилсе с подозрением на грипп. С начала сезона это самое большое количество госпитализированных в связи с гриппом.

Из заболевших пациентов десять детей в возрастной группе до четырех лет, 13 - в возрастной группе от пяти до 14 лет, восемь человек в возрасте от 15 до 64 лет и двое старше 65 лет.

В общей сложности симптомы острой инфекции верхних дыхательных путей в практиках семейных врачей зарегистрированы у 959 пациентов, что составляет в среднем 1553,4 случая на 100 000 жителей.

Данные Европейской сети эпидемиологического надзора за гриппом показывают, что на девятой неделе 2022 года о широко распространенной и умеренной активности гриппа сообщили десять стран: Эстония, Франция, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Турция и Шотландия.

Самая высокая доля положительных образцов зафиксирована в Словении - 61%, в Венгрии - 47%, во Франции - 46%, в Люксембурге - 41%, в Норвегии - 31%, в Испании - 28%, в Швейцарии - 11% и по 10% в Молдавии и Шотландии.

В ходе мониторинга был идентифицирован вирус гриппа типов А и В, при этом доминирующим во всех системах мониторинга был тип A/H3.

В SPKC напоминают, что наиболее тяжело грипп переносят пожилые люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, хроническими легочными и почечными заболеваниями, сахарным диабетом, онкологические больные, больные хроническими инфекциями и люди с ослабленным иммунитетом. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

SPKC призывает людей пройти вакцинацию против гриппа и его осложнений, а учитывая, что иммунитет вырабатывается в течение нескольких дней после прививки и грипп обычно активен до конца мая, еще не поздно сделать прививку от гриппа и во время эпидемии, особенно перед запланированными операциями или лечением в стационаре.

В настоящее время в Латвии вакцинацию против гриппа государство оплачивает всем жителям.

При кашле, лихорадке, повышенной температуре, сильной головной боли, слабости и насморке SPKC рекомендует оставаться дома, а для того, чтобы избежать инфицирования, как можно реже посещать публичные места, меньше пользоваться общественным транспортом и носить маску для лица, регулярно проветривать помещения, часто и тщательно мыть руки. В случае болезни следует обратиться к семейному врачу.