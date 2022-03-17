В феврале инфляция в Латвии составила 8,8%

Годовая инфляция в Латвии в феврале составила 8,8%. Выше она была в Литве (14%), Эстонии (11,6%), Чехии (10%) и Бельгии (9,5%).

В феврале по сравнению с тем же месяцем 2021 года инфляция была зарегистрирована во всех странах ЕС.

Средний показатель по ЕС составил 6,2%, в еврозоне - 5,9%.

По сравнению с январем потребительские цены в феврале в ЕС и еврозоне выросли на 0,9%.

В Латвии в феврале по сравнению с январем рост цен составил 1,7%, в Литве -1,8%, в Эстонии - 1,3%.