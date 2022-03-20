"Все в подвешенном состоянии". Что происходит с застрявшими за границей российскими туристами

Египет

В начале марта глава Ростуризма Зарина Догузова перечисляла страны, которые готовы принимать российских туристов.

"Юго-Восточная Азия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия, Объединенные Арабские Эмираты... Я полностью подтверждаю готовность Турции, Египта, Туниса принимать наших туристов без всяких ограничений", - говорила она (цитата по Интерфаксу).

Как отмечал Ростуризм в середине марта, в Египте оставалось больше всего организованных туристов из России.

Вывозные рейсы оттуда для пассажиров "Аэрофлота" были среди первых объявленных рейсов - 16 марта вылетели рейсы из Шарм-эль-Шейха и Хургады. Оба, по данным сервиса Flightradar, летели "в обход" - над территориями Саудовской Аравии, Ирана и Казахстана.

Однако вылетевшие этими рейсами пассажиры столкнулись с проблемами. Как сообщал отраслевой портал Tourdom, на организованном 16 марта "Аэрофлотом" вывозном рейсе SU-6898 с туристов потребовали оплатить штраф в 100 долларов с каждого за просрочку так называемого "синайского штампа", который дает право находиться на полуострове в течение 15 дней бесплатно.

У многих туристов не осталось наличных денег, а их российские карты MasterCard или Visa не работали. Кроме того, по словам пассажиров, туроператор якобы ранее уверил их, что все штрафы за просроченные визы возьмет на себя.

Утром 18 марта глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что министр туризма Египта подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе.

"С учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии", - написала Догузова в телеграм-канале.

ФОТО: Getty Images

Полина, которая ждет вывоза из Шарм-эль-Шейха, подтвердила, что визу туристам продлили без штрафа. Но точной информации о том, когда она сможет улететь, у нее нет.

"Очень многих туристов закинули в один отель, они там, как в аэропорту. Вылет нам запланировали на 19 число, друзьям на завтра. Все пока в подвешенном состоянии", - написала она в переписке с Би-би-си.

Она прилетела в Египет первого марта и должна была улететь десятого. Рейс, назначенный на 19 марта, по ее словам, перенесли пока на пять часов.

Проблема, которая встала перед некоторыми туристами - необходимость оплатить ПЦР-тест, который нужен для пересадки, в частности, в Казахстане.

Анастасия - турагент. Она отправила группу туристов в Шарм-эль-Шейх - этот тур закончился 10 марта. Вывозной рейс назначен на 19 марта. Проживание с 10 по 19 марта и обратный билет оплачивает туроператор.

"Вопрос сейчас только в том, как оплатить ПЦР-тест для Казахстана, так как полетят через него. У людей все деньги на картах и снять их невозможно, чтобы расплатиться", - написала она в переписке с Би-би-си.

Таиланд

Больше всего российских самостоятельных туристов, по данным Ростуризма, находится в Таиланде.