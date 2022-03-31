Рижский Свободный порт создал уникальный цикл виртуальных экскурсий

Те, кто хочет отправиться в виртуальный тур, используя смартфон, планшет или ​​компьютер, могут воспользоваться сайтом Рижского Свободного порта (раздел Сохранение исторического наследия порта - https://ej.uz/digitalaekskursija).

При разработке виртуальных экскурсий были использованы наиболее важные видео-, фото- и газетные материалы из хранилищ культурно-исторического наследия Латвии. Экскурсия включает в себя черно-белые видеоматериалы из Латвийского государственного архива кино- и фотодокументов Латвийского национального архива за 1937 и 1959 годы. Просмотр видеофильма дает возможность познакомиться с повседневной жизнью работников маяка Колки в разные времена года. При поддержке Рижского музея истории и мореплавания в виртуальную экскурсию также включены уникальные фотографии исторических маяков, самые старые из которых датируются 1914 годом. На фотографиях можно увидеть взрыв маяка Микелбака, пожар судна «Лайма», который изначально служил маяком, а также Колкский маяк в ледяном плену – в наши дни такие погодные условия большая редкость.

С марта выставочный сайт также предлагает и панорамные обзорные экскурсии по Латвийским маякам. Уже сейчас все желающие могут совершить виртуальную экскурсию по маякам Микельбака и Колки; ожидается, что в этом году выставка будет дополнена виртуальными турами по маякам Даугавгривас и Ирбес.

Как Микельбака, так и Колкский маяки являются архитектурными памятниками национального значения, и значительными объектами Балтийского масштаба: Микельбака - самый высокий маяк в странах Балтии, а Колкский маяк - единственный маяк в Балтийском регионе, построенный на искусственном острове в море. На экскурсии можно отправиться с исследователем морской истории Харалдсом Апогсом, который в аудио- и видеоформатах рассказывает посетителям о необычной и увлекательной истории маяков.

Управление Рижского Свободного порта заботится о 15 маяках, расположенных на побережье Рижского залива. Каждый из маяков имеет знаменательную историю, а также играет важную роль в обеспечении безопасного судоходства в территориальных водах Латвии.