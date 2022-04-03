Шольц: Путин разрушает будущее России

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что нападением России на Украину нанесен ущерб во всем мире. По его словам, война усугубляет экономические и социальные проблемы, которые возникли во всем мире из-за пандемии коронавируса. "Это разрушение будущего далеко за пределами России и Украины", - заявил Шольц в субботу, 2 апреля, на предвыборном собрании Социал-демократической партии Германии в Эссене.

Путин, по словам канцлера, следует "империалистическому видению прошлых веков", однако он ошибся в расчетах. Украина будет и впредь получать поддержку, в том числе с помощью оружия для обороны, сказал Шольц, отметив, что большое число демократических стран мира быстро отреагировали и ввели жесткие санкции против РФ.

"Это большая ошибка Путина"

Российский президент не только несет смерть и разрушения в Украине, но "также и разрушает будущее России". "Это большая, большая ошибка президента Путина", - подчеркнул Шольц. Он пообещал, что будет сделано все для того, чтобы прекратить эту войну и восстановить мировой порядок в Европе, при котором границы больше не будут нарушаться.