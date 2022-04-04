Украина сегодня: отрава для российских солдат, агрессия к беженцам в Латвии и "дипвойна" с РФ

Больше месяца длится война России против Украины и все больше людей ищут пристанище в Европе. Не всегда коренные жители стран с пониманием относятся к переселенцам. О проявлениях агрессии рассказывают и украинцы в Латвии.

Трагедия города Буча не оставляет умы по всему миру (хоть у Кремля и свой взгляд). Журналисты публикуют свидетельства жителей города о жизни при российской оккупации.

Предприятие Maxar Technologies, обобщающее и публикующее спутниковые снимки Украины, рассказало, что первые признаки массовых захоронений в Буче появились еще 10 марта.

В связи с преступлениями, совершенными российскими вооруженными силами на Украине, Латвия сузит дипломатические отношения с Россией, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter. Он добавил, что о конкретных решениях будет объявлено после завершения внутренних процедур. Литва же решила пойти еще дальше.

Не дремлют, кажется, и украинские "партизаны" - министерство обороны Украины сообщило, что жители Харьковской области приготовили и накормили российских солдат отравленными пирожками. В результате двое военных погибли, пострадали 28.

Latvijas gāze анализирует требование России рассчитываться за газ вместо евро в рублях и с юридической точки зрения, и точки зрения бизнес-интересов. Возможно, требование платить за газ в рублях не является нарушением режима санкций.

Могут ли страны Балтии пойти еще дальше и закрыть границы с Россией и Беларусью? Об этом высказался министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Эхо войны проникает и в международный спорт: баскетболисты сербского клуба "Црвена Звезда" отказались держать украинский флаг с надписью Stop War перед началом матча Евролиги с литовским "Жальгирисом". Реакция с трбун не заставила себя ждать.

Генштабы Украины и России традиционно обменялись своими версиями происходящего в Украине:

Главное из утренней сводки украинского Генштаба:

В Донецкой и Луганской областях военные Украины отразили шесть атак неприятеля.

Авиация Украины продолжает наносить удары по местам скопления войск РФ, колоннам техники и логистическим центрам.

На отдельных направлениях российских войск продолжают отходить.

Российское руководство агитирует гражданское население вступать в ряды Вооруженных сил. Мероприятия проводятся на территории РФ и на временно оккупированных территориях в Украине (ЛДНР и Крым).

Войска РФ размещают вооружение и технику в близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводят фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, совершают насилие против мирного населения, занимаются мародерством и грабежами.

На утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил следующее:

Силы ДНР заняли Новобахмутовку, а ЛНР - продвинулись на 2 км и блокировали Новотошковское.

За ночь авиация РФ поразила 14 украинских военных объектов, среди которых - склады вооружения и горючего.

Ночью авиаударом был уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады армии Украины и военные склады у Лисичанска.

После удара по аэродрому Баловное под Николаевым были уничтожены три вертолета ВСУ.

​Напомним, что во время войны проверить достоверность информации любой из сторон представляется невозможным.