Пабрикс: Закрытие границы с Россией возможно, но нужны все страны Балтии

Пабрикс считает, что в первую очередь по этому вопросу необходимо договориться трем министерствам внутренних дел стран Балтии, "надо посмотреть, что это значило бы чисто практически".

"Я не вижу возможности сделать это какой-либо из стран Балтии отдельно. Но все это, в общем, должно быть обдуманным вопросом", - добавил министр.

По мнению политика, в целом, западные санкции против России работают, но "конечно, этот эффект можно будет увидеть только через некоторое время".

"По-прежнему остается в силе вопрос о закупках энергоресурсов, о полном отказе от российского газа, как это сделала Литва, и как представленное мной объединение предложило это сделать и в Латвии. Во-вторых, открыт вопрос о полном закрытии портов для российских судов по меньшей мере в западном мире, полное закрытие границ и другие вещи, в том числе полное отрезание банковского сектора от мира", - добавил Пабрикс.

Пабрикс считает, что в контексте войны необходимо реализовать две основные политики - во-первых, максимальные санкции против России, во-вторых, "единственный способ, как реалистично прекратить этот конфликт, - помочь Украине максимальной военной поддержкой".

"В свою очередь, какие-то реалистичные переговоры с Россией могут произойти только после того, как Россия выведет свои войска, по меньшей мере, на границы 23 февраля, возможно, еще дальше. Но и в этот момент санкции еще не могут быть отменены", - отметил политик.

Говоря о том, что ход войны в Украине показывает, какие аспекты обороны Латвии нужно укрепить, Пабрикс подчеркнул, что очень серьезное внимание следует уделить развитию военной индустрии. "Во-вторых, мы должны как можно быстрее внедрить предусмотренные системы оружия, которых у нас еще нет, но о которых я сейчас веду переговоры с несколькими странами. И третье, главное, - добиться как можно более позитивных решений на саммите Мадрида о большем военном присутствии НАТО здесь".

В вопросе о системе оружия важнее противовоздушная защита и береговая охрана - ракетные системы, а также ракетная артиллерия. "Если говорить о последнем, мы - три страны Балтии - сами собираемся приобрести ее.

Пока мы сами не купили ракетную артиллерию, мы предлагаем США перевести ее из Германии в Латвию. У нее есть дистанционные ограничения и вряд ли ее можно использовать в Германии, потому что никто не собирается стрелять через Польшу.

Таким образом, было бы разумно установить эту ракетную артиллерию сразу здесь, а не ждать какого-нибудь гипотетического кризиса, чтобы тогда ее перевозить сюда", - сообщил политик.

В свою очередь, при оценке тенденции, наблюдаемой в последнее время, - переезде из России в Латвию тех журналистов, работа которых в России становится невозможной, Пабрикса радует тот факт, что сюда прибывает больше журналистов и связанных со СМИ людей, которые хотят и могут работать на русском языке, но "в то же время мы должны понимать, что всех граждан России или работающих в СМИ людей, которые приезжают сюда из России, нужно углубленно проверить".

"Потому что в журналистских кругах в России, не только на передающих пропаганду Кремля СМИ, но и в независимых СМИ и даже в иностранных СМИ, действующих в России, могут работать очень разные люди", - сказал Пабрикс. "В целом, я всегда был среди тех политиков, которые поддерживают формирование сильного русскоязычного СМИ в Латвии, и теперь я считаю, что уезжающие из России люди могли бы этому помочь. Но мы должны быть очень осторожны и внимательно смотреть, что это за люди".