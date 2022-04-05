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Зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан Джек Уотлинг
Джек Уотлинг

ГРУ: Россия снова отправит организаторов массового убийства в Буче в Украину

Уничтоженные российские танки и мертвые солдаты. Буча, 4 апреля 2022 года ФОТО: Frederic Munsch/SIPA

Согласно информации украинской разведки, Россия готовится снова направить в Украину подразделение вооруженных сил, совершившее массовое убийство в Буче, сообщило во вторник Главное разведывательное управление (ГРУ) Украины.

Стало известно, что 64-я мотострелковая бригада 35-й армии России после вывода с территории Украины сейчас размещена в Беларуси неподалеку от Мозыря, но до 6 апреля ее планируется по железной дороге переместить в российский Белгород.

После двухнедельного отдыха бригаду снова планируется отправить в Украину для участия в военных действиях в одну из самых горячих точек фронта в направлении Харькова.

Обычно российским подразделениям, выведенным с зоны боевых действий, дают на отдых гораздо больше времени.

Разведка Украины указывает, что это свидетельствует о "особых задачах", предусмотренных для 64-й бригады.

Во-первых, организатором резни в Буче, вероятно, дан приказ продолжать убийства в других городах Украины.

Во-вторых, российское командование спешит отправить подразделение на фронт в надежде по возможности быстрее избавиться от собственных свидетелей военных преступлений.

Напомним, что во время войны проверить достоверность информации любой из сторон представляется невозможным.

Галерея: Последствия резни в Буче 

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