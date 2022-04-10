В Латвию не пустили 152 грузовика из России и Беларуси

В ответ на вторжение России в Украину российским и белорусским перевозчикам с субботы запрещено пересекать границу Европейского союза (ЕС).

Санкции ЕС предусматривают определенные исключения, при которых грузовые автомобили могут пересекать границу ЕС, но Вайварс отметил, что на данный момент информация о таких исключениях еще не обработана.

Вайварс также добавил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы о запрете ЕС. При этом, по имеющейся у СГД неофициальной информации, в воскресенье эта информация уже распространилась и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

Как уже сообщалось, Европейский союз (ЕС) ввел новые санкции против России и Беларуси, которые в транспортной сфере предусматривают запрет автотранспортным предприятиям этих стран осуществлять грузовые автоперевозки в ЕС и заходить в порты ЕС судам под российским флагом, информировали агентство LETA в Министерстве сообщения.

Грузовые автоперевозки на территории ЕС, в том числе транзитные, запрещено осуществлять всем зарегистрированным в России и Беларуси автотранспортным компаниям. Также санкции предусматривают ограничения на импорт определенных товаров, которые экспортирует Россия или страной происхождения которых она является, в том числе угля и других видов твердого ископаемого топлива.

Латвия с соседними странами является одной из инициаторов введения этого пакета санкций.

С учетом возможных ответных шагов министр сообщения Талис Линкайтс призывает латвийских перевозчиков тщательно следить за решениями в этой сфере и обеспечить доставку находящихся в России и Беларуси транспортных средств назад в страны ЕС.

Санкциями предусмотрены некоторые исключения, которые будут применяться к перевозкам сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи, почте.

Ограничения введены в рамках пятого пакета санкций в ответ на агрессию режима президента России Владимира Путина против Украины. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС, а требования об ограничении автоперевозок и захода в порты судов должны быть введены в течение семи дней с момента публикации.