Эксперты: У России не хватит ресурсов, чтобы в ближайшее время добиться достижений в Донбассе

"Наши подсчеты свидетельствуют, что в ближайшее время военным чиновникам российских воинских подразделений будет сложно собрать значительные боевые силы для операций в Донбассе. Скорее всего, Россия продолжит слать в нападение серьезно пострадавшие и частично перегруппированные подразделения, что даст ограниченные достижения очень высокой ценой", - пришли к выводу исследователи аналитического центра.

Военные аналитики и наблюдатели утверждают, что у России могут возникнуть сложности с реорганизацией подразделений, пострадавших в боях с украинской армией, особенно в Киевской области и на севере Украины.

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Готовясь к вторжению, Россия вблизи Украины сконцентрировала примерно 120 батальонных тактических групп.

CNN со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщает, что четверть этих сил "фактически уже небоеспособна", так как они понесли большие потери, уничтожена и техника.

ISW выразил уверенность, что Министерство обороны США "неспециально преувеличило нынешнюю боевую способность России", сообщив 8 апреля, что Россия сохранила неполных 85% от имевшихся в начале боевых действий сил.

В то же время аналитический центр отмечает, что, несмотря на упомянутые факторы, не стоит ждать, что в ближайшие дни украинской армии будет легко. Эксперты допускают, что российская армия добьется определенных достижений и возьмет контроль над большей частью территории Донецкой и Луганской областей.

Галерея: Война в Украине