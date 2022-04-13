Украина сегодня: Левитс в Бородянке, потери танков Россией и рассказы жителей Бучи

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять пленных украинцев на Виктора Медведчука, задержанного накануне. Кремль ответил отказом.

По последним данным местных властей, в Буче Киевской области обнаружены тела более 400 мирных жителей. Они погибли, когда российская армия занимала город. 6 марта житель Бучи Александр Чикмарев вместе с семьей попытался покинуть город. Его жену и двух маленьких сыновей убили на его глазах. Сам мужчина был ранен, ему ампутировали часть ноги.

Российская армия по приказу руководства при помощи мобильных крематориев уничтожает все доказательства совершенных в Украине преступлений. После того, как миру открылись совершенные российской армией зверства в Буче Киевской области и других местах в округе, оккупанты начали использовать мобильные крематории, сообщила разведка.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о включении своей страны в состав России. "Говорят, что Беларусь включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. И как санкции преодолевать и так далее", - заявил Александр Лукашенко.

В среду, 13 апреля, перед посольством Российской Федерации в Таллинне прошла акция протеста, с помощью которой ее участники хотели обратить внимание на преступления российских солдат в Украине.

Многие западные компании приостанавливают свою деятельность или уходят с российского рынка, тем самым выступая против войны в Украине, развязанной Россией. Опросы общественного мнения в России показывают, какие западные бренды будут наиболее востребованы населением страны.

Согласно спутниковым снимкам, собранным и проанализированным компанией Maxar Technologies, Россия сосредотачивает свои войска в Белгородской области в рамках подготовки к новому наступлению на востоке Украины.

Одной из целей войны России против Украины якобы должна была стать защита прав русскоязычных. Через полтора месяца после ее начала социологи фиксируют небывалое сплочение украинцев вокруг защиты украинского языка. Что в этой ситуации ждет русский язык и как чувствуют себя его носители в Украине?

Западные страны начали признавать, что к предупреждениям стран Балтии об агрессии и непредсказуемости России следовало прислушаться раньше, отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш в беседе с журналистом TVNET Юрисом Юрансом и главным редактором TVNET GRUPA Томом Островскисом. Премьер также отметил, что политически Латвия уже сегодня готова отключиться от единой электросети с Россией и Беларусью, но существуют некоторые препятствия.