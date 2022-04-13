Украина сегодня: Левитс в Бородянке, потери танков Россией и рассказы жителей Бучи
Война идет уже 49-й день, но конца ей пока не видно. Рассказываем о главных событиях за среду, 13 апреля.
Война идет уже 49-й день, но конца ей пока не видно. Рассказываем о главных событиях за среду, 13 апреля.
Мир облетают страшные кадры войны в Украине. Сомневаться в их аутентичности уже невозможно - слишком много фото и видеосвидетельств и рассказов очевидцев, простых мирных жителей страны. Пока одни, читая это и разглядывая фотографии, рыдают, другие убеждают себя и остальных, что все это "постановка, провокация и пропаганда коллективного Запада". В эфире "Кто вам платит?" обсуждали, как так вышло - почему мы все еще спорим, где белое, а где черное?
Президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгил Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате российского вторжения.
В результате собственного расследования Би-би-си собрала доказательства, указывающие на то, что для удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля была применена ракета с кассетной боеголовкой - вооружением, осуждаемым ООН как негуманное и запрещенным международным соглашением, которое подписали более ста стран мира.
1 апреля Вооруженные силы Украины освободили пригород Киева от российских военных. Но вместо празднования маленькой победы весь мир ужаснулся от увиденного. Журналист TVNET GRUPA и ReTV Евгения Лагода поговорила с очевидцами о том, что во время оккупации происходило в Буче, маленьком городе возле Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять пленных украинцев на Виктора Медведчука, задержанного накануне. Кремль ответил отказом.
По последним данным местных властей, в Буче Киевской области обнаружены тела более 400 мирных жителей. Они погибли, когда российская армия занимала город. 6 марта житель Бучи Александр Чикмарев вместе с семьей попытался покинуть город. Его жену и двух маленьких сыновей убили на его глазах. Сам мужчина был ранен, ему ампутировали часть ноги.
Российская армия по приказу руководства при помощи мобильных крематориев уничтожает все доказательства совершенных в Украине преступлений. После того, как миру открылись совершенные российской армией зверства в Буче Киевской области и других местах в округе, оккупанты начали использовать мобильные крематории, сообщила разведка.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о включении своей страны в состав России. "Говорят, что Беларусь включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. И как санкции преодолевать и так далее", - заявил Александр Лукашенко.
В среду, 13 апреля, перед посольством Российской Федерации в Таллинне прошла акция протеста, с помощью которой ее участники хотели обратить внимание на преступления российских солдат в Украине.
Многие западные компании приостанавливают свою деятельность или уходят с российского рынка, тем самым выступая против войны в Украине, развязанной Россией. Опросы общественного мнения в России показывают, какие западные бренды будут наиболее востребованы населением страны.
Согласно спутниковым снимкам, собранным и проанализированным компанией Maxar Technologies, Россия сосредотачивает свои войска в Белгородской области в рамках подготовки к новому наступлению на востоке Украины.
Одной из целей войны России против Украины якобы должна была стать защита прав русскоязычных. Через полтора месяца после ее начала социологи фиксируют небывалое сплочение украинцев вокруг защиты украинского языка. Что в этой ситуации ждет русский язык и как чувствуют себя его носители в Украине?
Западные страны начали признавать, что к предупреждениям стран Балтии об агрессии и непредсказуемости России следовало прислушаться раньше, отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш в беседе с журналистом TVNET Юрисом Юрансом и главным редактором TVNET GRUPA Томом Островскисом. Премьер также отметил, что политически Латвия уже сегодня готова отключиться от единой электросети с Россией и Беларусью, но существуют некоторые препятствия.
В социальной сети Twitter появилось видео украинца Виктора, на котором показана реакция мужчины на новости о нападении России на Украину. На видео Виктор просыпается и, узнав, что началась война, спешит разбудить свою жену, чтобы сообщить ей печальную новость. Менее чем через два часа семья бежала из Киева. Виктор считает, что этот момент навсегда останется в памяти украинского народа.
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в интервью CNN по электронной почте, что уже больше месяца не видела мужа - Владимира Зеленского.
В клинической больнице Феофания в Украине проведена сложная операция по спасению жизни - медики достали пулю из бьющегося сердца украинского солдата, сообщил в Facebook белорусский врач госпиталя Максим Павловский.
Война в Украине стала основной темой переговоров президента РФ Владимира Путина с правителем Беларуси Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, на космодроме Восточный в Амурской области. Глава российского государства повторил озвучивавшийся и ранее нарратив, что "операция идет по плану". По его словам, сроки ее завершения зависят от "интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями".
О чем говорит потеря, по самым скромным подсчетам, более 400 танков в войне с Украиной? Эксперты предлагают сразу несколько возможных объяснений. Военные эксперты относят это на счет современных противотанковых систем, которыми Запад снабжает украинскую армию, и на неумелое использование бронетехники российскими военными.
"Моя дочь рассказала, что ее русский одноклассник стал подвергаться издевательствам в школе. У моих русских друзей тоже есть истории о том, как соседи перестали с ними здороваться, а партнеры по бизнесу внезапно исчезают, - пишет инструктор по йоге из Эстонии Памела Маран. - Как эстонка я не представляла, что мои друзья и их дети внезапно впали в немилость".
Сводка Минобороны РФ:
Сводка Генштаба ВСУ:
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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