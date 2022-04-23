Декларация Стакиса: больше всего мэр Риги заработал не на зарплатах. А как?

Большую часть дохода (свыше 83 000 евро) Стакис получил не на должности мэра. Например, 68 600 евро составил доход от продажи акций, а в виде дивидендов от AS Infinity Coffee он получил около 14 000 евро.

Как мэр Риги Стакис в прошлом году заработал 43 960 евро.

В прошлом году он также купил в Риге квартиру за 95 000 евро. Это вторая квартира, которая принадлежит Стакису в Риге. Также в совместной собственности у него имеется земля в Тумской волости.

Стакису по-прежнему принадлежит 176 691 акция Infinity Coffee на сумму 1,7 млн евро, 2800 долей капитала SIA Innocent на сумму 2800 евро и 100 долей капитала SIA Amikus konsultācijas на сумму 2846 евро.

Наличные накопления мэра в течение года не изменились - он задекларировал 10 000 евро.

В свою очередь существенно увеличились безналичные накопления Стакиса. В 2020 году у него было накоплено 20 560 евро, а в прошлом году безналичные накопления превысили 35 000 евро.

Также мэр Риги указал в декларации, что ему принадлежат мотороллеры Piaggio Vespa.