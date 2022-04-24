Перехваченные разговоры российской армии свидетельствуют о бардаке и военных преступлениях

Как поясняют специалисты, такая связь не соответствует современным армейским стандартам.

"Есть процедуры связи, которым нужно следовать, зная, что все, что происходит в эфире, может быть услышано другими. Если сообщение не зашифровано, используются буквенно-цифровые строки, которые ничего не дают при прослушивании. Но шифрование обычно используется в наши дни. На каждом устройстве есть шифрование", - говорит о нормальной связи внутри армии Селдзис Грасманис, командир штабного батальона НВС.

Он говорит, что незащищенные средства связи, используемые российской армией, легко перехватить: "Радиолюбители - это просто люди, но они большие профессионалы в таких вещах". В Украине также было отмечено, что российские войска используют недорогие рации из Китая для ближней связи.

Из перехваченных радиопереговоров ясно, что защищенные каналы связи в российской армии работают не всегда. "Буран-30, почему у вас не работает желтый телефон?", - во время общения спрашивает один из солдат российской армии. Ответ не совсем ясен, но можно понять, что техника ремонтируется.

Весьма вероятно, что упомянутый в нескольких разговорах "желтый телефон" - это портативная радиостанция "Азарт", которая, по общедоступной информации, имеет технические дефекты и поставка которой в армию затруднена из-за коррупции.

Грасманис, командир штабного батальона НВС, поясняет, что сеть мобильной связи в Украине находится под украинским контролем, поэтому спецслужбы могут перехватывать нужные им мобильные звонки.

Перехваченные звонки из российской армии позволили зафиксировать множество военных преступлений. Немецкая разведка, согласно Der Spiegel, например, перехватила радиопереговоры от тех, кто участвовал в бою в Буче. В одном из разговоров солдат сказал, что застрелили велосипедиста.

Военные преступления также звучат в перехваченных и опубликованных украинской службой безопасности переговорах. Понятно, что они не дают полной картины, потому что украинцы выдают отобранные записи, но в них есть приказы убивать мирных жителей.

Разговор российских солдат: М1: Машина проехала. Не видели, там машина или техника? И два человека из гражданских. М2: Расстрелять всех н***, еб**ь, б***. М1: Я понял. Здесь вся деревня гражданских. М2: Есть мирные жители - убивайте.

В другом разговоре украинские военные расшифровали командира 4-й танковой дивизии России полковника Евгения Журавлева, который отдал приказ своему подчиненному.

Разговор российских солдат: М1: Стреляйте прямо по населенным пунктам. М2: Понятно. Я так делаю. М1: Я скажу вам все. Кузьмиловка, Рябушки. Эти два поселка очистите.

Упомянутые в разговоре места совпадают с районом дислокации танковой дивизии. Неделю назад Генеральная прокуратура Украины сообщила, что полковнику предъявлено обвинение в уничтожении двух соседних сел Скряговка и Буймер.

Журналистам "Радио Свобода" удалось проверить подлинность как минимум одного разговора, опубликованного украинской службой безопасности, - они выяснили, кто та женщина, которая позволила своему мужу изнасиловать украинских женщин.

"Значит, вы там изнасиловали украинских девок, да? И ничего мне не говори. Ясно?" - Ольга Быковская сказала в телефонном разговоре супругу, который в это время находился в Украине.

Даже если это была просто шутка, о большом количестве изнасилований в Украине свидетельствует множество фактов. Не говоря уже о кражах, в которых уличены и сознаются солдаты российской армии, звоня родным и в Россию.