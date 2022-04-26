Вт, 26.04.2022
Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Полина Костюкович, российская фигуристка
Полина Костюкович, российская фигуристка
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Официально: Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

ФОТО: AFP/SCANPIX

Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о лишении России права проведения чемпионата мира 2023 года.

Решение об отмене турнира было принято на последнем заседании Совета IIHF, которое состоялось 26 апреля в швейцарском Цюрихе. Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Как отмечает официальный сайт IIHF, решение о переносе турнира в другую страну было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков.  

Напомним, в конце февраля IIHF отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления. Кроме того, ранее у России отобрали право на проведение Молодёжного чемпионата мира-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске

Новая страна проведения мирового первенства будет объявлена во время ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере.

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