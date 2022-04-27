С сентября некоторым рижанам придется доплачивать за детские обеды в школах и детсадах

В целях обеспечения непрерывности услуги общественного питания в рижских учебных заведениях в условиях быстрого роста цен на продукты питания и других связанных расходов Рижское самоуправление повысит плату за питание в столичных учебных заведениях с 1,42 евро до 2 евро в день в школах, а также с 2,77 до 4 евро в сутки в учреждениях дошкольного образования.

Бесплатные обеды сохранятся для учащихся 1-4 классов, учащихся из многодетных, нуждающихся и малообеспеченных семей. В свою очередь, родители учеников 5-12 классов должны будут вносить 50% софинансирования - 1 евро. Плату за трехразовое питание детей в детском саду - завтрак, обед и полдник - самоуправление и родители солидарно разделят пополам: каждая из сторон будет платить 2 евро в день.

Изменения вступят в силу 1 сентября.

Муниципалитет информирует, что в этом учебном году, с возобновлением очного обучения и питания в учебных заведениях, коммерсанты, оказывающие услуги общественного питания в учебных заведениях, выразили обеспокоенность тем, что действующая плата за питание не покрывает увеличение стоимости рабочей силы, товаров и услуг, что создает риск для качественного и непрерывного выполнения условий договоров по предоставлению услуги питания в учебных заведениях.

Перед принятием бюджета на 2022 год департамент образования, культуры и спорта Рижской думы обратился к Министерству образования и науки и Министерству здравоохранения с просьбой предоставить информацию о том, планируются ли и когда будут внесены изменения в действующий порядок расчетов, присвоения и распределения средств государственного бюджета на питание школьников, так как этот вопрос оказывает существенное влияние на бюджет самоуправления.

Департамент получил ответ от Министерства образования и науки о том, что актуальный отчет был представлен в Государственную канцелярию, но не был рассмотрен на заседании Кабинета министров, и в соответствии с утвержденным Сеймом государственным бюджетом на 2022 год изменения в порядке, которым рассчитывается, присваивается и распределяется государственное финансирование на реализацию функции "Обеспечение питанием учащихся 1, 2, 3 и 4 классов общеобразовательных учреждений", не проведены и дополнительное финансирование не выделено.

В письме руководству Рижской думы в марте Латвийское объединение предприятий общественного питания (ЛОПОП) и Ассоциация предприятий общественного питания образовательных учреждений (АПОПОУ) обратились в Рижское самоуправление с просьбой о повышении уже с апреля хотя бы на 0,30 евро платы за школьные обеды и не менее чем на 0,50 евро - платы за завтрак, обед и полдник в детских садах.

В качестве краткосрочного решения 30 марта Рижская дума приняла решение о повышении платы в школах с 1,42 до 1,72 евро, в дошкольных учреждениях - с 2,77 до 3,27 евро.

В результате этих поправок в период с апреля по август 2022 года расходы городского бюджета на общественное питание увеличатся на 877 512 евро.

Против запланированных изменений выступили оппозиционные депутаты Рижской думы, которые призвали искать решение, которое позволит не обязывать родителей доплачивать за обед, а каждому ребенку обеспечит горячее питание один раз в день.

Депутат от оппозиции Юрис Радзевич ("Честь служить Риге") выразил непонимание в связи с тем, что предприятиям общественного питания позволяется шантажировать родителей и детей угрозами, что если стоимость питания не будет увеличена, то качество еды ухудшится. Он выразил сомнение в том, что таким же образом были бы приняты требования строителей, которые в подобной ситуации стали бы угрожать некачественной стройкой.

Радзевич считает, что муниципалитет не сделал всего возможного для того, чтобы еда не выбрасывалась, как это происходит сейчас.

Олег Буров ("Честь служить Риге") убежден, что вопрос школьного питания - политический. Побеседовав с директорами школ, он убедился, что при грамотном управлении и сейчас можно обеспечить питание за 1,42 евро.

Депутат Константин Чекушин ("Согласие") раскритиковал коалицию за то, что та выбрала самое простое решение для компенсации роста цен на продукты - переложить это на плечи родителей.