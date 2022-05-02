Европарламент потребует от России вернуть украденные самолеты

В проекте резолюции, принятом депутатами ЕП 28 апреля, который будет обсуждаться на пленарном заседании во вторник, 3 мая, и вынесен на голосование на пленарном заседании в среду, 5 мая, также содержится призыв к ЕС еще больше усилить санкции против российского морского сектора и закрыть доступ к портам ЕС судам, которые по пути заходили в российские порты. Помимо этого, всем судам, желающим зайти в порт ЕС, следует запретить дозаправку в российских портах, указано в тексте.