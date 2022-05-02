Европарламент потребует от России вернуть украденные самолеты
Депутаты Европарламента на предстоящем пленарном заседании оценят влияние войны в Украине на транспортный сектор Европейского союза (ЕС) и потребуют от России вернуть украденные самолеты.
Депутаты Европарламента на предстоящем пленарном заседании оценят влияние войны в Украине на транспортный сектор Европейского союза (ЕС) и потребуют от России вернуть украденные самолеты.
Как сообщил LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш, ожидается, что депутаты также потребуют ужесточения санкций.
Депутаты Европарламента обеспокоены серьезным воздействием войны на авиационную отрасль, выражая сожаление о том, что РФ вынудила перерегистрировать в реестре российских воздушных судов самолеты, арендованные у иностранных компаний, что является явным нарушением международных правил гражданской авиации.
"Такое воровство нельзя допустить", - заявили депутаты Европарламента, потребовав немедленно вернуть эти самолеты их законным владельцам.
В проекте резолюции, принятом депутатами ЕП 28 апреля, который будет обсуждаться на пленарном заседании во вторник, 3 мая, и вынесен на голосование на пленарном заседании в среду, 5 мая, также содержится призыв к ЕС еще больше усилить санкции против российского морского сектора и закрыть доступ к портам ЕС судам, которые по пути заходили в российские порты. Помимо этого, всем судам, желающим зайти в порт ЕС, следует запретить дозаправку в российских портах, указано в тексте.
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