Вт, 3.05.2022
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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"Война = смерть. Не молчите!" Создан проект в память о погибших на войне в Украине журналистах

ФОТО: скриншот видео

Во вторник, 3 мая, отмечается Всемирный день свободы печати. Чтобы почтить память журналистов, погибших во время войны в Украине, был создан проект "Медиа Мемориал". На сегодняшний день, вследствие российской агрессии в Украине погибли 16 журналистов и работников медиа. К сожалению, эта цифра может вырасти, ведь война все еще продолжается.

"Профессионалы, чью память мы чтим этим проектом, хотели ее остановить. Они – братья по оружию. Их оружие – правда. Именно правды агрессор боится больше всего. Он не хочет, чтобы мир получил свидетельства его преступлений против человечности, свободы и демократии. Эти свидетельства, без оглядки на личную безопасность, и собирали наши герои.

В Украине мы говорим – "Герои не умирают"!

Они вечно будут жить в наших сердцах. Но самое главное – в своих историях.

Наша миссия продолжить дело погибших медийщиков. Рассказывать правду, ради которой они пожертвовали своими жизнями. Показывать миру истинное лицо агрессора.

Мы призываем вас почтить память погибших героев, поддерживая свободную журналистику. Распространяя правду о военных преступлениях России. Подталкивая общество и политиков к принятию решений, необходимых для реальной поддержки Украины и завершения войны.

Война = это смерть. Но мы можем остановить ее. Вместе. Не молчите!",

- говорится на сайте мемориала, на котором также можно найти подробную информацию о каждом погибшем в результате боевых действий в Украине журналисте.

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