На следующей неделе в Латвии десантируются сотни военнослужащих сил союзников

По информации Министерства обороны, с 9 по 14 мая в окрестностях Екабпилса и Алуксне, вблизи Лиелварде и на полигоне в Адажи пройдет активная фаза международных военных учений Swift Response 22, во время которых одновременно состоятся несколько тактических учений, объединенных с весенней фазой учебного цикла Namejs 2022.

9 мая в Екабпилсе пройдут первые учения активной фазы Swift Response 22, в ходе которых 450 военнослужащих из подразделений вооруженных сил Польши и Чехии десантируются из самолетов Hercules и Casa.

10 мая вблизи Екабпилса пройдет операция по оснащению военных подразделений - из самолета Casa будут десантированы грузовые контейнеры.

10 и 11 мая из Екабпилса на полигон "Лачусилс" будет перемещено десантное подразделение ротного уровня с привлечением нескольких военно-транспортных вертолетов Chinook и Black Hawk 1-й боевой авиационной бригады Вооруженных сил США для проведения наземной операции тактического уровня на территории полигона.

10 мая состоятся вторые учения активной фазы Swift Response 22. Сценарий предусматривает взлет самолета Hercules из Рижского аэропорта и доставку и высадку около 400 американских и канадских парашютистов недалеко от Лиелварде.

13 и 14 мая пройдут третьи учения активной фазы Swift Response 22, в рамках которых состоится десантирование примерно 450 парашютистов и нескольких платформ вооружения из транспортных самолетов С-17.

В свою очередь 14 мая десантное подразделение США совместно с расширенной боевой группой НАТО в Латвии проведет на полигоне ряд тактических учений, включая проникновение в район операции и противодесантные операции.

Международные учения Swift Response 22 проходят в Европе с 1 по 14 мая, всего к ним привлечены примерно 9500 военнослужащих из 19 государств-членов НАТО, включая Латвию.