Левитс о России: "Важно, чтобы было проведено расследование и последовал приговор"

Левитс указывает, что Украина подала иск против России в Международный суд ООН в связи с ложными обвинениями со стороны России в геноциде, который стал предлогом для вторжения России на Украину. По словам Левитса, дело закручивается по спирали, потому что у Международного суда нет юрисдикции на случай начала агрессивной войны. Через две недели после начала войны Международный суд ООН срочно постановил, что Россия должна прекратить агрессию. Россия этого не сделала.

"Можно задаться вопросом, стоит ли заниматься такого рода тяжбами. Да, стоит, потому что нужно говорить, что законно, а что нет. Это как если бы мы сказали: "Мы не можем поймать всех воров и поэтому отменяем статью уголовного закона о кражах"", рассуждает президент.

Вторая возможность, по мнению Левитса, это Международный уголовный суд. В отличие от Международного суда, Международный уголовный суд занимается преступлениями отдельных лиц. Следователь возбудил в Международном уголовном суде дело о военных преступлениях России на Украине и в настоящее время ведется следствие.

Левитс также указал, что санкции против России за нарушение международного права ввели ЕС, США и ряд других стран: Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Санкции применяются против России, ее государственной собственности и активов за рубежом и приближенных к режиму олигархов.

Левитс подчеркивает, что на имущество и денежные средства наложен арест, но остается неясным вопрос об их конфискации. Левитс отмечает, что здесь есть юридические аргументы за и против. По его словам, в США, Канаде и Европе также идет политическая и общественная дискуссия в данной связи. Канадский парламент на прошлой неделе принял резолюцию, в которой говорится о необходимости не только ареста имущества, но и его конфискации, что означает политический прогресс в этом направлении. В США об этом говорят и на политическом, и на юридическом уровне, но до конкретных действий еще не дошло. Доходы от конфискации могут быть направлены на репарационные выплаты Украине.

Левитс также обращает внимание на то, что в настоящее время идет политическая и общественная дискуссия о создании специального трибунала, поскольку Международный суд в Гааге не обладает необходимой юрисдикцией. Есть несколько примеров специальных трибуналов: Югославский трибунал, действующий уже 20 лет, и трибуналы в Руанде и Камбодже. Создан трибунал даже по одному конкретному уголовному делу - трибунал Рафика Харири.

"Можно создать международный трибунал, но проблема в том, что для этого нужна резолюция Совета безопасности ООН, что в данном случае невозможно. Теоретически возможна резолюция Генеральной ассамблеи ООН или других организаций, таких как Совет Европы. Важно, чтобы было проведено расследование конкретного случая и последовал приговор", - сказал президент.

В качестве последней возможности Левитс упомянул национальное расследование. Он объяснил, что международные преступления также подпадают под национальную юрисдикцию и что каждая страна может расследовать преступления, совершенные за пределами ее границ, путем поиска и опроса свидетелей в попытке найти виновных.

По словам президента, существует несколько способов призвать к ответственности в данном случае. Он подчеркнул, что если основные ответственные лица не могут быть отправлены на скамью подсудимых, это не означает, что эти разбирательства не имеют значения. Они должны сыграть свою роль в поддержании стандартов международного права, подытожил Левитс.