Татьяну Жданок отпустили из полицейского участка. Она прокомментировала свое задержание

Позже стало известно, что Татьяну Жданок отпустили из полицейского участка. Против нее возбуждено дело об административном правонарушении за несанкционированный пикет, выяснило агентство LETA.

Когда депутат Европарламента выходила из полицейского участка на улице Гоголя, несколько человек встретили ее с цветами.

Сама Татьяна Жданок считает, что была совершенно необоснованно задержана сотрудниками Государственной полиции в пятницу возле Ратушной площади в Риге.

Политик рассказала, что сотрудники Госполиции консультировались со своим высшим руководством и не могли не знать о неприкосновенности депутата Европарламента.

Жданок подчеркивает, что после ареста ее поместили в "железную клетку" как особо опасного преступника.

По мнению депутата Европарламента, полиция задержала ее необоснованно, поскольку она не принимала участия в несанкционированном митинге, а наоборот - держала в руках плакат о том, что митинг не был согласован, и призывала присутствующих покинуть Ратушную площадь.

Депутат также подчеркивает, что была готова начать митинг с единомышленниками в 15:00, если бы суд отменил решение Рижской думы, отказавшей в выдаче разрешения на проведение митинга.

По возвращении в Брюссель Жданок обещает обратиться к "нужным людям", чтобы ее "незаконное задержание" было освещено.

Несанкционированный митинг в Риге

Поблизости от Рижской думы в пятницу полиция задержала в общей сложности семь человек: один задержан за мелкое хулиганство, второй - за публичное использование прославляющих военную агрессию символов, третий - за публичное использование символов тоталитарных режимов, а еще четверо арестованы за несанкционированный пикет, выяснило агентство LETA в Госполиции.

Как сообщалось, сегодня на Ратушной площади сконцентрированы многочисленные силы полиции для предотвращения несанкционированного митинга. На улочках, прилегающих к Ратушной площади, дежурят сотрудники полиции, в том числе из батальона специального назначения. Правоохранители в масках также разместились на верхних этажах Ратуши и наблюдают за площадью.

Полиция полностью перекрыла доступ к площади. Со стороны Даугавы возле площади собралось около 50 человек - потенциальные участники митинга и их противники. К потенциальным участникам митинга прибыли представители Русского союза Латвии (РСЛ).

На Ратушной площади звучат призывы полиции разойтись, в противном случае будет применена физическая сила. Полиция напоминает, что мероприятие на площади не разрешено. Люди повинуются этому призыву, но остаются вблизи Ратушной площади.

Рижская дума приняла решение о сносе памятника советским воинам в парке Победы. Протестуя против этого решения, РСЛ сегодня собирался провести пикет на Ратушной площади, но не получил разрешения. Партия подала иск в суд в связи с запретом на проведение акции протеста.

Сопредседатель партии Мирослав Митрофанов ранее сообщил агентству LETA, что митинг состоится только в том случае, если суд разрешит его.

Учитывая отказ, полученный от мэрии, РСЛ распространил в социальных сетях призыв не собираться сегодня на Ратушной площади.

Митрофанов пояснил, что отказ в проведении митинга основан на секретном документе Службы государственной безопасности (СГБ), содержание которого не разглашается.

"До сведения организаторов митинга доведено, что ожидаются провокации, но нас не проинформировали о том, какие именно и кто их планировал организовать", - добавил сопредседатель РСЛ.

Как сообщалось, СГБ выдала отрицательное заключение Рижской думе по поводу планируемого РСЛ митинга в пятницу на Ратушной площади.