СМИ: Еврокомиссия планирует рекомендовать странам ЕС ввести потолки цен на газ

"Одной из возможностей в случае такого разрушительного сценария могло бы быть ограничение образования цен, если установить потолки на европейских газовых биржах", - говорится в документе, с которым страны ЕС могут быть ознакомлены на следующей неделе.

В документе также указано, что финансирование таких мероприятий, пусть и не на долгое время, может потребовать "значительных" средств и создать определенные проблемы.

"Необходимо обеспечить, чтобы введение таких потолков не снизило доступ ЕС к газу и поставкам СПГ (сжиженного природного газа)", - отмечают авторы документа.

Тупиковая ситуация в вопросе введения временного потолка цен наблюдалась еще на саммите ЕС в марте. В конце концов Испании и Португалии были выделены исключительные права на введение таких "иберийских" потолков цен.

В свою очередь, такие страны, как Германия и Нидерланды, по-прежнему возражают против масштабного вмешательства в свободный рынок.

Министерство экономики Германии в субботу отказалось комментировать еще не опубликованные документы Еврокомиссии.

Однако уже понятно, что образование цен как на экономическом уровне, так и на уровне конечного потребителя нужно очень тщательно проанализировать и контролировать в масштабе Европы, признало министерство.