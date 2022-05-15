В общественном транспорте больше не обязательно надевать маски для лица

Как указало Министерство сообщения, поправки приняты с учетом того, что отменены и другие меры эпидемиологической безопасности в связи с тем, что риск инфицирования Covid-19 уменьшился до низкого уровня.

Как сообщалось, большинство ограничений из-за Covid-19 в Латвии были отменены уже с 1 апреля.

Фактически единственным требованием, которое оставалось в силе, было ношение масок в общественном транспорте, лечебных учреждениях и учреждениях длительного социального ухода.

Однако в общественном транспорте и ранее было видно, что большая часть пассажиров маски не носит или надевает только на момент, пока заходит в транспорт.