Украина сегодня: 1-е место на "Евровидении", обстрел "Азовстали" и победа в битве за Харьков

14 мая в Турине завершился 66-й международный конкурс "Евровидение". Победителем международного конкурса "Евровидение" в 2022 году стала группа из Украины Kalush Orchestra. Жюри и зрители отдали Украине 631 балл и подарили победу в третий раз!

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!" - такими словами президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 мая, отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022".

Поздравляя музыкантов с их выдающимся достижением, Зеленский написал в Facebook: "Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!.. Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил Би-би-си, что российские войска отходят от второго по величине города Украины. Западные и украинские аналитики заявили, что Россия, по всей видимости, проиграла битву за Харьков и теперь пытаются сосредоточить усилия на полном захвате Луганской и Донецкой областей.

Российские войска в Мариуполе в субботу сбросили на металлургический завод "Азовсталь" зажигательные снаряды или фосфорные боеприпасы, которые запрещены к использованию. Об этом в Telegram заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

15 мая власти Финляндии и Швеции объявили, что приняли решение подать заявки на вступление в НАТО, пишет "Медуза". Правительство Финляндии сообщило, что приняло доклад о присоединении Финляндии к НАТО. Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции в то же время заявила, что будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-встрече военно-политического блока в Берлине, что Украина может победить Россию в войне, сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.

Союзники по НАТО в новой стратегической концепции собираются обозначить действия России как "прямую угрозу", сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова источника в НАТО.