Видео ⟩ Левитс: Объект, оставленный советскими оккупантами в Пардаугаве, необходимо демонтировать

Видео: Обращение Эгила Левитса на латышском языке

Как подчеркивает Левитс, то, какие исторические символы государство хочет сохранить, а какие нет, а также то, что мы хотим создать для Латвии общее пространство памяти - "это решение только нашего собственного общества".

"Объект в Пардаугаве - не немой свидетель истории. Он всегда был символом советской оккупации. Красная армия изгнала отсюда немецко-фашистских оккупантов и одновременно установила свой советский оккупационный режим. Он длился еще 45 лет и унес десятки тысяч невинных жизней. Мы никого из оккупантов к нам не приглашали", - говорит Левитс.

По словам президента, объект в Пардаугаве уже давно стал инструментом самодержавного режима России, где уже не поминают павших, а гордятся принадлежностью к путинской идеологии "русского мира" и публично демонстрируют кремлевские империалистические нарративы и мировоззрение.

Левитс подчеркивает, что после развязанной Россией войны против Украины этот объект, оставленный оккупантами в Пардаугаве, приобрел еще большее значение. По словам президента, события последней недели показывают, что он способен вдохновить некоторых на крайние действия, прославляющие в публичной сфере военные преступления России.

"В демократическом обществе нет места публичному проявлению идеологии империалистического "русского мира" и героизации военных преступников. Военные преступления России и преступления против человечности провели четкую черту", -​ сказал он.

Президент убежден, что исходя из этих соображений "этот объект кремлевской пропаганды необходимо демонтировать".

"В Латвии мы осуждаем преступления, совершенные нацистским и советским тоталитарными режимами. В Латвии мы чтим память жертв Второй мировой войны, в том числе память всех павших солдат. Наша точка зрения ясна: нет оправдания тоталитарным режимам, как нет оправдания агрессивной войне России против Украины", - сказал Левитс.

Он также призывает Сейм принять поправки к закону, чтобы объект можно было снести как можно скорее.

"Токсичное излучение этого объекта превышает масштабы одного самоуправления. Поэтому важно, чтобы Сейм принял решение о его демонтаже, сняв все бюрократические препятствия на пути реализации решения Рижской думы отдельным законом. Все заинтересованные стороны - Рижская дума, Сейм, а также правительство - должны действовать согласованно, решительно и во имя общей цели", - добавил политик.

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