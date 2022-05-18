Турция блокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Байден пообещал защиту

Таким образом, альянс не может принять решение о начале процесса принятия.

Напомним, Швеция и Финляндия в среду, 18 мая, подали заявки на вступление в НАТО.

Послы обеих стран вручили заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который это событие назвал историческим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не может поддержать запланированное расширение НАТО, что, согласно его утверждениям, угрожает безопасности самого альянса.

Лидер Турции обвинил Швецию и Финляндию в "поддержке терроризма".

Байден пообещал защиту

Президент США Джо Байден поддержал Финляндию и Швецию в их решении стать членом НАТО и еще раз пообещал поддержку США в случае каких-либо агрессивных действий России в период, когда эти две североевропейские страны уже подали заявки о вступлении, но еще официально не приняты в альянс, сообщает Русская служба ВВС.

"Соединенные Штаты будут сотрудничать с Финляндией и Швецией в противостоянии любым угрозам нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии, пока рассматривается их заявка", - говорится в заявлении президента США.

Финляндия и Швеция давно отказывались от вступления в альянс, но поменяли свое мнение на фоне происходящего в Украине.

Ранее Bloomberg сообщал, что Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями. Также страна рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и вновь попасть в программу поставок истребителей F-35.