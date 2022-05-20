Пьяный водитель протаранил такси, в результате чего остался без колеса

Лекговушка Audi, потерявшая переднее колесо, остановилось в левой полосе на Улманя гатве. Именно водитель этой машины умудрился вызвать серьезную аварию, на большой скорости протаранив едущий в потоке Volkswagen. За рулем такси сидел Леонид, мужчина ехал в направлении Юрмалы.
"Я ехал в среднем ряду. 90, может быть 93 или 95 километров в час. Я на опыте все время посматриваю по зеркалам, что сзади происходит. Никого не было, вдруг появляется Audi, вижу, что очень быстро появляется, в левом ряду. Включает правый поворотник и, видать, оттого, что поддатый, не рассчитал, и бьет меня сзади. Соответственно, от этого удара меня начинает круть, "мордой" в бетон. Крутануло, крутануло, ну я и остановился", - рассказал передаче Degpunktā водитель такси Леонид.
Выяснить мнение водителя Audi по поводу аварии передаче не удалось. Оба находившихся в автомобиле мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и не спешили с дачей показаний стражам порядка и сначала не хотели признаваться, кто конкретно сидел за рулем. Проверка показала, что в их организме содержится порядка 2 промилле алкоголя.
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