Пьяный водитель протаранил такси, в результате чего остался без колеса

"Я ехал в среднем ряду. 90, может быть 93 или 95 километров в час. Я на опыте все время посматриваю по зеркалам, что сзади происходит. Никого не было, вдруг появляется Audi, вижу, что очень быстро появляется, в левом ряду. Включает правый поворотник и, видать, оттого, что поддатый, не рассчитал, и бьет меня сзади. Соответственно, от этого удара меня начинает круть, "мордой" в бетон. Крутануло, крутануло, ну я и остановился", - рассказал передаче Degpunktā водитель такси Леонид.