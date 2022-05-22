Военное положение в Украине продлено до 23 августа
Парламент Украины в воскресенье, 22 мая, продлил до 23 августа объявленное в стране военное положение, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Парламент Украины в воскресенье, 22 мая, продлил до 23 августа объявленное в стране военное положение, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Решение о продлении срока войны на 90 дней поддержало 320 депутатов, сообщил он.
Уже сообщалось, что недавно президент Украины Володимир Зеленский подал законопроекты с предложением продлить срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней.
До этого голосования военное положение должно было продолжаться до 25 мая.
Напомним, что 23 августа - это день накануне дня независимости Украины.
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