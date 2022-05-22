Военное положение в Украине продлено до 23 августа

Решение о продлении срока войны на 90 дней поддержало 320 депутатов, сообщил он.

Уже сообщалось, что недавно президент Украины Володимир Зеленский подал законопроекты с предложением продлить срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней.

До этого голосования военное положение должно было продолжаться до 25 мая.

Напомним, что 23 августа - это день накануне дня независимости Украины.