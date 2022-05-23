Дума Екабпилсского края примет решение о демонтаже советских памятников

В настоящее время специалисты Екабпилсского музея определяют общее количество памятников советской эпохи в регионе, а в четверг дума примет решение о демонтаже памятников на улице Ригас.

"Если под памятниками будут обнаружены захоронения, мы произведем перезахоронение останков на улице Вароню. В настоящее время специалисты самоуправления собирают информацию о том, в какую сумму может обойтись демонтаж. На улице Ригас расположен мемориал и памятник", - пояснил Рагайнис.

В настоящее время на улице Ригас уже создан парк, но после демонтажа памятников самоуправление надеется обустроить в нем детские игровые площадки.

Как сообщалось ранее, в прошлом году с мемориала на улице Ригас в Екабпилсе пропала находившаяся там пушка. Вопрос о переносе советского мемориала с пушкой и захоронениями в городе поднимался несколько лет назад, когда 4 мая в Екабпилсе проходил военный парад Национальных вооруженных сил.