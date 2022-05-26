Российские войска штурмуют Северодонецк, "дорога жизни" под угрозой. Падет ли город и как могут развиваться события

"Дорога жизни"
Днем 25 мая украинский военный эксперт и журналист Юрий Бутусов, который находится на месте боев, сообщил, что российские войска перерезали "дорогу жизни", соединяющую Северодонецк и Лисичанск с городом Бахмут в Донецкой области.
"Российские войска вчера (24 мая) вышли на трассу Бахмут - Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка. Трасса перекрыта.... Если противник сможет закрепиться, это будет означать оперативное окружение наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска", - написал Бутусов и добавил, что эта ситуация не должна стать для Киева "вторым Мариуполем" (где на заводе "Азовсталь" в окружение попали сотни украинских военных).
Бутусов имел в виду трассу Т1302, которая тянется от Бахмута через Северодонецк до российской границы. После захвата Попасной российские войска начали активные действия в окрестностях этой магистрали, пытаясь взять ее под контроль.
Однако в среду вечером Гайдай опроверг информацию о том, что трасса перерезана. Он заявил, что 25 мая по ней смогли доставить гуманитарную помощь. "Трасса Лисичанск - Бахмут обстреливается. Вчера вражеская ДРГ [диверсионно-разведывательная группа - ред.] вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но... Сегодня дорога не перекрыта, гумгрузы завезены".
Австрийский военный аналитик Том Купер, который ежедневно готовит обзоры ситуации на фронте, тоже сомневается, что украинские войска уже окружены на этом направлении. При этом он тоже отмечает, что "дорога жизни" находится под обстрелами россиян.
"Далее на северо-запад есть другая дорога, по которой украинцы все еще способны обеспечивать свои войска", - пишет Купер в своем отчете от 25 мая.
Трасса, о которой он говорит, пролегает через город Сиверск, расположенный в 20 км от Лисичанска и Северодонецка. В начале мая недалеко от Сиверска российские войска пытались форсировать Северский Донец и даже навели несколько понтонных переправ. В случае успеха они могли бы перерезать "дорогу жизни" с севера, что грозило полным окружением украинских войск. Но артиллерия ВСУ разбила переправы армии РФ и уничтожила большое число техники и военных.
Однако армия РФ продолжила попытки активно действовать на этом направлении.
Долго ли будут защищать Северодонецк?
Будучи относительно молодым городом, Северодонецк в основном застроен советскими панельными девятиэтажками, отличается широкими проспектами. Он находится на равнине и не имеет серьезных природных преград, кроме мелких рек. Его площадь почти втрое меньше, чем у Мариуполя, который российская армия захватывала в течение приблизительно 80 дней.
По подсчетам украинских экспертов, в районе Северодонецка сейчас действует приблизительно 25 российских батальонно-тактических групп, то есть около 13 тыс. военных. У России на этом участке фронта есть значительное превосходство в технике - по словам президента Владимира Зеленского, соотношение достигает 1 к 20.