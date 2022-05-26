Российские войска штурмуют Северодонецк, "дорога жизни" под угрозой. Падет ли город и как могут развиваться события

Ранее Гайдай рассказывал Украинской службе Би-би-си, что ВСУ с начала полномасштабного вторжения сознательно отошли к Северодонецку. Это было сделано, чтобы на укрепленных за последние восемь лет рубежах защищать не растянутую на сотни километров, а компактную линию фронта от Рубежного на севере Луганской области до Попасной. Но после того, как Украина потеряла контроль над этими двумя городами, ситуация для нее начала резко ухудшаться.

ФОТО: BBC

Что происходит в городе

Сейчас в Северодонецке остается около 15 тыс. мирных жителей, то есть почти 10% довоенного населения города.

Северодонецк возник почти 100 лет назад как поселок для сотрудников химического завода в соседнем Лисичанске. Два города разделяет река Северский Донец. Два из трех мостов между ними уже разрушены.

Главным промышленным объектом Северодонецка является химическое предприятие "Азот", которое производит минеральные удобрения. Но после 2014 года, когда сюда перенесли административный центр Луганской области, в городе начала активно развиваться культурная жизнь и торговля, появились офисы международных организаций, например, Красного Креста.

По словам Гайдая, сейчас в регионе нет электричества, газа и водоснабжения. "Газ отсутствует повсюду… Из-за обстрелов российской армии прекратила работу ГРС [газораспределительная станция - ред.]… Область по-прежнему остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели", - отметил глава областной администрации.

Вернувшийся из Северодонецка американский боевой медик Даллас Энтони Кейси рассказал Би-би-си, что город обстреливают непрерывно. "Не было ни одного момента без артиллерийского обстрела. Часто происходило так: мы едем куда-то на машине и видим, как в здание попадает снаряд - останавливаемся, заходим в здание и смотрим, можно ли там кого-то спасти", - заявил Кейси.

"Два дня назад одна из волонтеров попала под огонь при обходе домов. Она потеряла нижнюю часть ноги - и много крови, пока мы до нее добирались. Нам пришлось проводить первичные реанимационные действия", - добавил он.

Несмотря на это, по словам медика, многие местные жители по-прежнему остаются в городе. "Когда ездишь по городу, видишь людей на велосипедах, или просто прогуливающихся, пока рядом с ними взрываются дома. Они никуда не спешат и просто продолжают заниматься своими делами", - продолжает он.