Гулбе: из-за роста цен на полках магазинов кардинально изменится ассортимент

"Во второй половине лета и осенью содержимое полок изменится очень радикально - то, что мы видим в магазине. Никому не нужны полки, полные продуктов, которые невозможно купить (..). Надо понимать, что такого выбора, как раньше, не будет. Действительно ли нам нужно восемь видов риса и пять видов картофеля?" - говорит Гулбе.

При этом она подчеркнула, что опасаться исчезновения каких-то конкретных продуктов питания из торговли не стоит.

"Мы все увидим, об этом не надо беспокоиться", - добавила Гулбе.

Она также отметила, что производители продуктов питания в настоящее время ищут пути удешевления конечной продукции, ведь стремительный рост цен на энергоносители и другие производственные издержки нельзя автоматически включать в цену продукта.

"Предприниматели много думают о том, как сделать товар на полке магазина дешевле", - сказала Гулбе, добавив, что, например, ведется поиск более дешевой упаковки, вносятся коррективы в перевозку товаров, в рецептуре продуктов ищутся более дешевые, но не худшие альтернативы.