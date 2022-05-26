Чт, 26.05.2022
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Талис Линкайтс, министр сообщения

Гулбе: из-за роста цен на полках магазинов кардинально изменится ассортимент

Продуктовый магазин. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay/Alexas_Fotos

В связи с ростом цен на полках магазинов кардинально изменится ассортимент продуктов питания, заявила в передаче LTV "Утренняя панорама" руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

"Во второй половине лета и осенью содержимое полок изменится очень радикально - то, что мы видим в магазине. Никому не нужны полки, полные продуктов, которые невозможно купить (..). Надо понимать, что такого выбора, как раньше, не будет. Действительно ли нам нужно восемь видов риса и пять видов картофеля?" - говорит Гулбе.

При этом она подчеркнула, что опасаться исчезновения каких-то конкретных продуктов питания из торговли не стоит.

"Мы все увидим, об этом не надо беспокоиться", - добавила Гулбе.

Она также отметила, что производители продуктов питания в настоящее время ищут пути удешевления конечной продукции, ведь стремительный рост цен на энергоносители и другие производственные издержки нельзя автоматически включать в цену продукта.

"Предприниматели много думают о том, как сделать товар на полке магазина дешевле", - сказала Гулбе, добавив, что, например, ведется поиск более дешевой упаковки, вносятся коррективы в перевозку товаров, в рецептуре продуктов ищутся более дешевые, но не худшие альтернативы.

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