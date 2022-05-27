Даугавпилчанин Юрий Борин о пропаганде и чувствах латвийца во время войны

Аналогично получилось и с нацистской Германией. Когда почтенных бабушек из павшего Рейха приводили в концлагеря, они наотрез отказывались верить, что их «солнцеликий» Гитлер мог всё это натворить. Таким людям легко идти по протоптанной тропинке общественного строя, и фашист Путин, будучи сам плоть от плоти продуктом советской пропаганды, предоставил своим нынешним подданным то, от чего, как выяснилось, они не смогли отказаться.

И если с большой натяжкой бабулек в возрасте можно понять, то молодое поколение до 30 лет, которое с остервенением отстаивает прокремлёвскую повестку, я понимать, если честно, даже не хочу. Я их просто удаляю из своего окружения, потому что сил на просветительскую деятельность у меня больше нет.

В любом случае, важно помнить, что Латвия вовсе не утопает в вате, как бы прокремлевские СМИ не старались. Я лично знаком с молодыми ребятами из Даугавпилса, которые поддерживают Украину, но испытывают трудности. Они не хотят возвращаться домой – идут в бары, гуляют по городу в ожидании, когда их родители пойдут спать. Они просто не хотят весь вечер слушать голову Соловьёва из телека. Не хотят слушать своего папу, который рассуждает о том, как бы Кремль побыстрее применил ядерную бомбу. Они бегут от этого, и многие из них уже сейчас понимают, какой позор грядёт на головы их родных.

Адекватных людей у нас всё равно большинство, иначе быть просто не может. Латвия хорошо помнит, что из себя представляет Кремль. Мы вынесли уроки и в повторении не нуждаемся! Это одна из причин, по которой Латвия стала одной из первых стран, поддержавших Украину.

Война рано или поздно закончится. Взрывы утихнут, города отстроят заново, детишки, будут снова беззаботно бегать по улицам Харькова. А буква «Z» из года в год, из десятилетия в десятилетие будет кровоточить на лбах тех, кто поддержал фашистский режим Кремля. В цифровую эпоху вовсе не обязательно вырезать символы террора на теле. Интернет помнит всё, и в стороне никто не останется.

Мне бы хотелось верить, что даугавпилчане хоть на минуту задумаются о том, в какую страшную рулетку они решили сыграть в тот момент, когда доверили формировать своё мнение прокремлевским СМИ. Когда решили поверить в то, что «колосс на глиняных ногах» в виде Кремля, способен на созидание и мир…

Дорогие мои, Кремль никогда не был другим. Это цитадель террора, голода и смерти. Эта война – феноменальное, бесчеловечное, хамское свинство, которое очень дорого обойдётся РФ.