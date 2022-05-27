Пт, 27.05.2022
Сейчас все внимание привлечено к демонтажу памятника в парке Победы. Начнем с него, потом доберемся и до других символов. Эдите Матусевича, представитель Рижской думы
Эдите Матусевича, представитель Рижской думы

Даугавпилчанин Юрий Борин о пропаганде и чувствах латвийца во время войны

Война в Украине. Фото со страницы на фейсбуке Міністерство оборони України, опубликовано 3 мая 2022 года ФОТО: Chayka.lv

Войну, которая сегодня идёт на территории независимой Украины, я принимаю глубоко на свой счёт. Я не украинец, и в обозримом прошлом среди моих предков украинцев не числится. Но мне и не нужно всё это, чтобы встать на сторону того, кто попал в беду.

Меня не может не восхищать, как в сложившейся ситуации бывшие враги, которые вчера готовы были порвать друг друга на части, сегодня сидят в одном окопе и отбивают атаки российских оккупантов. Украинцы сплотились как нация, и теперь едва ли кто-то сможет одолеть эту бетонную стену.

К сожалению, такой сплоченностью похвастаться могут далеко не все. За пределами Украины красная линия прошла даже между самыми близкими родственниками. В этом случае, я считаю себя везучим человеком, потому что мы с моей матерью всегда были на одной стороне, и эта война не стала исключением. Напротив! Подобно украинцам, мы сплотились ещё больше.

Мне бесконечно грустно, что родной Даугавпилс не может похвастаться единством и настолько погряз в пропаганде. И хотя тот накал русского фашизма, который здесь есть, для меня не стал неожиданностью, даже я не мог представить, насколько низко могут пасть некоторые персоны. Я внимательно следил за дебатами в комментариях под новостями о Буче.

Говоря о Даугавпилсе и пропаганде, увы, по-другому быть не могло. Советская пропаганда прошлась по головам людей, как каток по асфальту. Большинство из них даже не заметили этого! Под сильнейший удар попало поколение, молодость которого пришлась на самый разгар «совка» – 50-е, 60-е годы.

Аналогично получилось и с нацистской Германией. Когда почтенных бабушек из павшего Рейха приводили в концлагеря, они наотрез отказывались верить, что их «солнцеликий» Гитлер мог всё это натворить. Таким людям легко идти по протоптанной тропинке общественного строя, и фашист Путин, будучи сам плоть от плоти продуктом советской пропаганды, предоставил своим нынешним подданным то, от чего, как выяснилось, они не смогли отказаться.

И если с большой натяжкой бабулек в возрасте можно понять, то молодое поколение до 30 лет, которое с остервенением отстаивает прокремлёвскую повестку, я понимать, если честно, даже не хочу. Я их просто удаляю из своего окружения, потому что сил на просветительскую деятельность у меня больше нет.

В любом случае, важно помнить, что Латвия вовсе не утопает в вате, как бы прокремлевские СМИ не старались. Я лично знаком с молодыми ребятами из Даугавпилса, которые поддерживают Украину, но испытывают трудности. Они не хотят возвращаться домой – идут в бары, гуляют по городу в ожидании, когда их родители пойдут спать. Они просто не хотят весь вечер слушать голову Соловьёва из телека. Не хотят слушать своего папу, который рассуждает о том, как бы Кремль побыстрее применил ядерную бомбу. Они бегут от этого, и многие из них уже сейчас понимают, какой позор грядёт на головы их родных.

Адекватных людей у нас всё равно большинство, иначе быть просто не может. Латвия хорошо помнит, что из себя представляет Кремль. Мы вынесли уроки и в повторении не нуждаемся! Это одна из причин, по которой Латвия стала одной из первых стран, поддержавших Украину.

Война рано или поздно закончится. Взрывы утихнут, города отстроят заново, детишки, будут снова беззаботно бегать по улицам Харькова. А буква «Z» из года в год, из десятилетия в десятилетие будет кровоточить на лбах тех, кто поддержал фашистский режим Кремля. В цифровую эпоху вовсе не обязательно вырезать символы террора на теле. Интернет помнит всё, и в стороне никто не останется.

Мне бы хотелось верить, что даугавпилчане хоть на минуту задумаются о том, в какую страшную рулетку они решили сыграть в тот момент, когда доверили формировать своё мнение прокремлевским СМИ. Когда решили поверить в то, что «колосс на глиняных ногах» в виде Кремля, способен на созидание и мир…

Дорогие мои, Кремль никогда не был другим. Это цитадель террора, голода и смерти. Эта война – феноменальное, бесчеловечное, хамское свинство, которое очень дорого обойдётся РФ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back