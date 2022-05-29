Представитель Лаймы Вайкуле прокомментировал слухи о рецидиве рака у певицы

В беседе с порталом StarHit.ru ее концертный директор поспешила опровергнуть слухи.

"Обман. С Лаймой все прекрасно", - заявила концертный директор Вайкуле Кристина Обосян, однако более подробную информацию о состоянии певицы раскрывать не стала.

О проблемах со здоровьем Лайма Вайкуле говорит уклончиво:

"Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться.

Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?", я им отвечаю: "Определенно лучше, чем вы". Они держатся, а это значит, что и мне надо держаться. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах".

Лайма Вайкуле подчеркнула, что свое 68-летие она в этом году не отмечала.

Privātā Dzīve сообщает, что певица планирует вернуться в Латвию в июне.

Напомним, впервые врачи диагностировали онкологическое заболевание у Вайкуле в 1991 году, вскоре после переезда в США. Тогда певице удалось выстоять в борьбе с недугом во многом благодаря поддержке ее гражданского мужа Андрея Латковского.