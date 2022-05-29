В Непале пропал самолет с 22 людьми

Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет Tara Airlines вылетел из аэропорта города Покхара.

Полиция Непала сообщила, что на борту находились 16 непальцев, четыре индийца, два гражданина Германии.

Армия Непала начала поиски пропавшего самолета. Вертолет Ми-17 непальской армии вылетел в район, где мог исчезнуть самолет.

На поисково-спасательные работы влияют неблагоприятные погодные условия в этом районе.