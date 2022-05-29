Спасатели в Цесисском крае доставили на берег плот с 13 людьми
В субботу вечером, 28 мая, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) доставили на берег плот с 13 людьми, у которого возникла техническая проблема.
В субботу вечером, 28 мая, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) доставили на берег плот с 13 людьми, у которого возникла техническая проблема.
VUGD сообщает, что около 20 пожарных-спасателей получили известие о технических проблемах с плотом в Райскумской волости.
Спасатели добрались до плота и вытащили его на берег. На борту находились 13 человек.
Всего за минувшие сутки VUGD провела 27 спасательных работ.
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