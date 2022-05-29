Спасатели в Цесисском крае доставили на берег плот с 13 людьми

VUGD сообщает, что около 20 пожарных-спасателей получили известие о технических проблемах с плотом в Райскумской волости.

Спасатели добрались до плота и вытащили его на берег. На борту находились 13 человек.

Всего за минувшие сутки VUGD провела 27 спасательных работ.