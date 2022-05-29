Вс, 29.05.2022
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Джон Малкович, актер

Спасатели в Цесисском крае доставили на берег плот с 13 людьми

Обучение служащий VUGD ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу вечером, 28 мая, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) доставили на берег плот с 13 людьми, у которого возникла техническая проблема.

VUGD сообщает, что около 20 пожарных-спасателей получили известие о технических проблемах с плотом в Райскумской волости.

Спасатели добрались до плота и вытащили его на берег. На борту находились 13 человек.

Всего за минувшие сутки VUGD провела 27 спасательных работ.

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