ВВП Латвии в первом квартале вырос на 6,7%

Значительный рост наблюдался и в других важных отраслях обрабатывающей промышленности: в производстве готовых металлических изделий - на 12,9%, в производстве неметаллических минеральных продуктов - на 19,5%, химических веществ и продуктов - на 42%. При этом второй по величине производственный сектор - производство продуктов питания - сократился на 2,2%.

Рост на 12% в добывающей промышленности и разработке карьеров не смог компенсировать спад на 19,3% в сегменте снабжения электроэнергией, газом, теплоэнергией и кондиционирования воздуха, а также снижение на 10,5% в водоснабжении, канализации, вывозе отходов и санации, что привело к сокращению остальной промышленности на 12,7%.

Снижение на 8,4% в строительном секторе произошло из-за неблагоприятных погодных условий, удорожания строительства и напряженной политической ситуации, вызвавшей нестабильность логистических процессов. Сокращение наблюдалось во всех трех подотраслях строительства: объем строительства зданий сократился на 7,1%, объем выполненных работ инженерного профиля - на 15,8%, а специализированных строительных работ было выполнено меньше на 7,7%.

Ослабление ограничений из-за Covid-19 в первом квартале 2022 года положительно сказалось на всех трех подотраслях торговли: продажи и ремонт автомобилей и мотоциклов выросли на 4,2%, оптовая торговля - на 5,5%, а рост розничной торговли составил 13%, при этом на торговлю непродовольственными товарами пришлось 20%, а на торговлю продовольственными товарами - 2,4%.

По мере постепенного ослабления ограничений на экономическую деятельность положительное влияние на рост в размере 3% транспортно-складского сектора оказал прирост воздушных транспортных перевозок в 3,3 раза. Сектор водного транспорта увеличился на 13,4%, складская и транспортно-вспомогательная деятельность - на 4,9%, тогда как объемы почтовой и курьерской деятельности снизились на 6,5%, а сектор наземного и трубопроводного транспорта остался на уровне соответствующего квартала предыдущего года.

Ослабление эпидемиологических ограничений способствовало и развитию отрасли размещения туристов и общественного питания, которая продемонстрировала рост на 83,8%, обусловленный увеличением на 97,4% услуг сектора гостиничного бизнеса и на 80,8% - услуг заведений общественного питания.

Рост в сфере профессиональных, научных и технических услуг на 16,7% произошел за счет всех секторов, но наибольшая доля пришлась на юридические и бухгалтерские услуги, где увеличение составило 26,9%.

Сектор услуг административно-вспомогательного обслуживания вырос на 19,2%, при этом прирост наблюдался во всех подотраслях, в особенности в секторе услуг по бронированию через туристические агентства и туроператоров, который наиболее пострадал от ограничений из-за пандемии Covid-19 в течение предыдущих двух лет.

Сумма налогов на продукцию (налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные пошлины) увеличилась в первом квартале на 15,8%, чему способствовало увеличение в наиболее крупных группах облагаемых налогом товаров.

В первом квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общие расходы на конечное потребление домашних хозяйств увеличились на 15,3%.

Расходы на конечное потребление сектора государственного управления сохранились на уровне прошлого года, увеличившись всего на 0,3%.

Вложения в основной капитал увеличились на 1,9%. Объем инвестиций в машины и оборудование, в том числе транспортные средства, вырос на 11,2%, в продукты интеллектуальной собственности - на 24,6%, а инвестиции в жилье и другие здания и сооружения сократились на 8%.

Экспорт товаров и услуг вырос на 8,6%. Экспорт товаров увеличился на 6,8%. Основными экспортируемыми товарами были древесина, изделия из дерева и минеральные продукты. Экспорт услуг увеличился на 14,5% в основном за счет транспортных услуг, услуг, связанных с компьютерами, и прочей экономической деятельности.

Импорт товаров и услуг увеличился на 15,6%. Импорт товаров вырос на 14,1%, а импорт услуг - на 24,7%. В импорте товаров преобладали минеральные продукты, электроприборы и оборудование, в то время как увеличение импорта услуг произошло в основном за счет импорта транспортных услуг и экономической деятельности других видов.

Данные ЦСУ также показывают, что в первом квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом 2021 года общая оплата труда работников в фактических ценах увеличилась на 13,2%, в том числе общий рост заработной платы составил 12,8%, а социальные отчисления работодателей увеличились на 15,3%.