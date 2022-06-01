Главное за 1 июня ⟩ Страсти по однополым семьям, бензин по 2 евро и ограбление курьера с едой

Приданое для новорожденного в Латвии может быть введено как целевая поддержка для тех, кому она больше всего нужна, а не как универсальная поддержка для всех. Он сообщил, что приданое для новорожденных планируется ввести в следующем году, но пока не смог назвать конкретные сроки.

В среду вечером была нарушена торговля билетами на сайте Pasažieru vilciens, в том числе и в мобильном приложении. Представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре пояснила агентству LETA, что сайт переживает DDoS-атаку.

Цена 95-го бензина в Латвии превысила 2 евро за литр, свидетельствуют данные компаний по розничной торговле топливом. Как сообщается на сайте компании Circle K Latvia, во вторник, 31 мая, самая низкая цена 95-го бензина на АЗС в Риге составляла 2,004 евро за литр, бензин 98-й марки стоил 2,044 евро за литр, а дизельное топливо - 1,894 евро за литр.

В следующем отопительном сезоне счета за коммунальные услуги могут увеличиться в два раза, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Роналд Нейманис.

Агата, хозяйка бернского зенненхунда Вело, в середине мая привела своего любимца в некую собачью парикмахерскую в Риге, но посещение заведения закончилось трагически. Агата говорит, что отвезла собаку в парикмахерскую и попросила за час до окончания стрижки позвонить ей. Сотрудники парикмахерской так и поступили, но вскоре хозяйка получила еще одно сообщение - собака убежала.

"Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин", - рассказывает 14-летняя девочка, употребляющая запрещенные вещества и алкоголь с 11 лет. Вместе с другими подростками она в больнице "Гинтермуйжа" проходит 30-дневную мотивационную программу.

Главное за рубежом:

Пока на плите готовится борщ, Александр Гузь показывает мне на телефоне фотографии своих синяков по всему телу. По его словам, это следы пыток, которые против него применяли российские военные. "Мне на голову надели мешок, - рассказывает мне Александр. - Бьют и говорят "Ну, почек у тебя не будет". Би-би-си собрала показания нескольких жителей Херсона, утверждающих, что их пытали.

Германия передаст Украине современную систему противовоздушной обороны, а также радары для того, чтобы замечать ракеты, обращаясь к депутатам Бундестага, сообщил в среду Олаф Шольц. Задачей правительства Германии является обеспечение того, чтобы президент России Владимир Путин не победил в войне, которую он начал против Украины, во время дебатов о бюджете указал Шольц.

Тема вывоза зерна, скопившегося в заблокированных из-за войны портах Украины, стала в последние дни одной из главных в международной повестке, ей озабочены лидеры государств, Евросоюз, ООН. Для понимания этой комплексной проблемы необходимо ответить на несколько ключевых вопросов. DW собрала нужную информацию.