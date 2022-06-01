Ср, 1.06.2022
Если бы у каждого светофора нужно было выходить из машины, глушить двигатель и снова садиться. То же самое с велосипедом. Нет движения, и нет инерции. Андрей Олиньш, представитель Pilsēta cilvēkiem
Андрей Олиньш, представитель Pilsēta cilvēkiem

Главное за 1 июня ⟩ Страсти по однополым семьям, бензин по 2 евро и ограбление курьера с едой

Шествие протеста общества Pilsēta cilvēkiem ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодняшняя среда - не только середина рабочей недели, но и первый день лета, с чем мы вас и поздравляем! А вот с чем не поздравляем, это с подорожанием бензина до 2 евро за литр, очередным ремонтом улицы Гертрудес и будущими счетами за отопление в Риге. Рассказываем коротко о главном за день:

Новости Латвии:

В четверг, 2 июня, в Сейме решается судьба Закона о гражданском союзе. Сторонники выходят на пикеты с просьбой не откладывать его принятие. Противники рассылают страшилки о "родителе № 1" и "родителе № 2", предлагая закрепить в Конституции, что мать - это женщина, а отец - мужчина. В Латвии происходит настоящая схватка между сторонниками "традиционных семей" и теми, кто выступает в защиту всех семей. В эфире "Кто вам платит?" пытаемся разобраться в по-настоящему противоположных мнениях.

В среду, 1 июня, в Риге произошел конфликт между двумя водителями такси. В Facebook было опубликовано видео, на котором видно что женщина-водитель Bolt подходит к автомобилю Baltic Taxi, откуда выходит водитель и бьет женщину по лицу.

В среду, 1 июня, не дождавшись обещанных улучшений городской среды, объединение "Город для людей" ("Pilsēta cilvēkiem") провело в Риге шествие протеста. RUS TVNET следил за ходом мероприятия в прямом эфире.

29 мая в 20:00 Госполиция получила вызов на улицу Берзупес в Риге, где двое мужчин, пригрозив предметом, похожим на нож, отобрали у доставщика-курьера заказ стоимостью более 100 евро.

Приданое для новорожденного в Латвии может быть введено как целевая поддержка для тех, кому она больше всего нужна, а не как универсальная поддержка для всех. Он сообщил, что приданое для новорожденных планируется ввести в следующем году, но пока не смог назвать конкретные сроки.

В среду вечером была нарушена торговля билетами на сайте Pasažieru vilciens, в том числе и в мобильном приложении. Представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре пояснила агентству LETA, что сайт переживает DDoS-атаку.

Цена 95-го бензина в Латвии превысила 2 евро за литр, свидетельствуют данные компаний по розничной торговле топливом. Как сообщается на сайте компании Circle K Latvia, во вторник, 31 мая, самая низкая цена 95-го бензина на АЗС в Риге составляла 2,004 евро за литр, бензин 98-й марки стоил 2,044 евро за литр, а дизельное топливо - 1,894 евро за литр.

В следующем отопительном сезоне счета за коммунальные услуги могут увеличиться в два раза, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Роналд Нейманис.

Агата, хозяйка бернского зенненхунда Вело, в середине мая привела своего любимца в некую собачью парикмахерскую в Риге, но посещение заведения закончилось трагически. Агата говорит, что отвезла собаку в парикмахерскую и попросила за час до окончания стрижки позвонить ей. Сотрудники парикмахерской так и поступили, но вскоре хозяйка получила еще одно сообщение - собака убежала.

"Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин", - рассказывает 14-летняя девочка, употребляющая запрещенные вещества и алкоголь с 11 лет. Вместе с другими подростками она в больнице "Гинтермуйжа" проходит 30-дневную мотивационную программу.

Главное за рубежом:

Пока на плите готовится борщ, Александр Гузь показывает мне на телефоне фотографии своих синяков по всему телу. По его словам, это следы пыток, которые против него применяли российские военные. "Мне на голову надели мешок, - рассказывает мне Александр. - Бьют и говорят "Ну, почек у тебя не будет". Би-би-си собрала показания нескольких жителей Херсона, утверждающих, что их пытали.

Германия передаст Украине современную систему противовоздушной обороны, а также радары для того, чтобы замечать ракеты, обращаясь к депутатам Бундестага, сообщил в среду Олаф Шольц. Задачей правительства Германии является обеспечение того, чтобы президент России Владимир Путин не победил в войне, которую он начал против Украины, во время дебатов о бюджете указал Шольц.

Тема вывоза зерна, скопившегося в заблокированных из-за войны портах Украины, стала в последние дни одной из главных в международной повестке, ей озабочены лидеры государств, Евросоюз, ООН. Для понимания этой комплексной проблемы необходимо ответить на несколько ключевых вопросов. DW собрала нужную информацию.

Превратившийся из либерала в "ястреба" Дмитрий Медведев раскритиковал западные санкции: они, мол, не бьют по руководству России, потому что "у нас нет иностранного имущества и счетов за границей". Между тем в расследовании команды Навального "Он вам не Димон" фигурировал один зарубежный актив, который политик приписал семье Медведева: виноградники в Тоскане. Би-би-си изучила, кому они принадлежат сейчас.

Многим украинцам из-за войны пришлось разлучиться со своими детьми, некоторые родители были вынуждены отправить своих сыновей и дочерей за границу – в более безопасное место, чтобы сохранить им жизнь, а самим продолжать работать и защищать Украину. Немалое количество детей приехало и в Латвию, а у некоторых несовершеннолетних украинцев даже появились здесь "новые родители" – временные опекуны. Это история Саши, у которого в Латвии появились вторые мама и папа – Зане и Айгарс.

Московский городской суд утвердил замену ограничения свободы соратнице Алексея Навального - Любови Соболь - на реальное лишение свободы на 6 месяцев в колонии. Об этом в среду, 1 июня, сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

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