Общественный транспорт Риги будет бесплатным для украинских беженцев до конца года
Зарегистрированные в Рижском центре поддержки жители Украины смогут бесплатно ездить в рижском общественном транспорте до конца года, решила сегодня Рижская дума.
Зарегистрированные в Рижском центре поддержки жители Украины смогут бесплатно ездить в рижском общественном транспорте до конца года, решила сегодня Рижская дума.
Чтобы украинские граждане могли получить 100%-ю скидку на проезд, они должны сначала зарегистрироваться в Рижском центре поддержки жителей Украины и подать заявление о выделении льгот на проезд.
Как сообщает управление коммуникации Рижской думы, с учетом числа лиц, зарегистрированных в Рижском центре поддержки жителей Украины, и привычек пассажиров муниципального ООО Rīgas satiksme в пользовании общественным транспортом, расходы на компенсацию льгот на проезд предположительно составят от 230 000 до 260 000 евро в месяц.
Компенсация из бюджета самоуправления за предоставленный гражданскому населению Украины льготный проезд будет перечисляться Rīgas satiksme только за фактически совершенные поездки.
До 27 мая этого года жителям Украины, зарегистрированным в Рижском центре поддержки, было выдано 12 022 электронных билета - каждый на 20 поездок в общественном транспорте Риги.
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