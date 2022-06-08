Общественный транспорт Риги будет бесплатным для украинских беженцев до конца года

Чтобы украинские граждане могли получить 100%-ю скидку на проезд, они должны сначала зарегистрироваться в Рижском центре поддержки жителей Украины и подать заявление о выделении льгот на проезд.

Как сообщает управление коммуникации Рижской думы, с учетом числа лиц, зарегистрированных в Рижском центре поддержки жителей Украины, и привычек пассажиров муниципального ООО Rīgas satiksme в пользовании общественным транспортом, расходы на компенсацию льгот на проезд предположительно составят от 230 000 до 260 000 евро в месяц.

Компенсация из бюджета самоуправления за предоставленный гражданскому населению Украины льготный проезд будет перечисляться Rīgas satiksme только за фактически совершенные поездки.

Льготы на проезд будут действовать до 31 декабря 2022 года.

До 27 мая этого года жителям Украины, зарегистрированным в Рижском центре поддержки, было выдано 12 022 электронных билета - каждый на 20 поездок в общественном транспорте Риги.