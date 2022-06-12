Вс, 12.06.2022
О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
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Впервые за долгое время Галкин открыл доступ к комментариям

Максим Галкин ФОТО: Кадр из видео

45-летний Максим Галкин опубликовал снимок в соцсетях, сделанный на одном из пляжей Израиля. На кадре шоумен запечатлен с обнаженным торсом.

"Кубиков еще нет, шарики наметились" - написал шоумен.

Впервые за долгое время Галкин открыл доступ к комментариям. Поклонники поспешили выразить свое восхищение его подтянутым телом.

Ранее Галкин показывал подписчикам, как проводит время с детьми - сыном Гарри и дочерью Лизой - на море, и анонсировал концерт в Юрмале 4 августа. 

В российских СМИ все чаще ходят слухи о том, что в России Максима Галкина уже не ждут, семейного замка в его владении уже нет, а кроме того, против пародиста готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины.

Напомним, после начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.

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