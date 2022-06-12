Вс, 12.06.2022
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LTRK не поддерживает план перехода на четырехдневную неделю

Рабочее место. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

С точки зрения экономического развития Латвии Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) не поддерживает намерение перейти на четырехдневную рабочую неделю, отметили представители LTRK.

Как отмечают в организации, если есть желание жить в Латвии как в процветающей стране, есть только два варианта - работать больше или работать продуктивнее. В настоящее время уровень производительности труда в Латвии составляет около 70% от среднего уровня производительности в Европейском Союзе (ЕС).

"Если мы будем работать с таким показателем производительности еще меньше, отставание уровня благосостояния Латвии от среднего по ЕС еще больше увеличится", - говорят представители LTRK.

При этом организация указывает, что такое желание понятно на индивидуальном уровне, но не может быть реализовано на национальном уровне.

"Возможно, когда-нибудь, когда Латвия станет богатой страной, можно будет рассмотреть такую ​​идею", - отмечает LTRK.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей о намерении перейти на четырехдневную рабочую неделю. Инициативу представляет Денис Мелехов, который предлагает внести соответствующие изменения в ст. 131 Закона о труде. По мнению Мелехова, увеличение свободного времени будет способствовать удовлетворенности работающих, а эффективность труда не снизится.

По данным архива агентства LETA, в 2019 году муниципалитет Одшерред в Дании перешел на четырехдневную рабочую неделю с трехлетним испытательным сроком, предоставив своим 300 работающим жителям в пятницу выходной.

Ранее RUS TVNET поговорил с организатором сбора подписей и экспертами о возможности сокращения рабочей недели.

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