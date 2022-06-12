Как война России против Украины делает мир беднее: 10 фактов и прогнозов

ВВП Украины, по его расчетам, усохнет на 45% в 2022 году и восстановится не скоро.

"Последствия войны будут ощущаться далеко за пределами краткосрочного прогноза. Она оставит на теле украинской экономики глубокие шрамы в виде уничтоженных производств, выжженных полей, истощенных людских ресурсов", - пишут экономисты банка.

Похороны погибших в Киеве. "Последствия войны будут ощущаться еще долгие годы", - пишет Всемирный банк ФОТО: Reuters

ВВП России, по их расчетам, сократится примерно на 9% и даже в следующем году не вернется к росту, а уменьшится еще примерно на 2% в условиях европейского нефтяного эмбарго и сокращения доходов, потребления, инвестиций и импорта.

Так думает Всемирный банк. ОЭСР прогнозов для России и Украины не дает, потому что это - клуб богатых стран. Планы России присоединиться к нему (Путин обещал к 2014 году) прочно перешли в разряд фантазий после аннексии Крыма 8 лет назад.

4. Украинские беженцы дорого обойдутся Европе

Если точнее, в 26 млрд евро только в 2022 году, подсчитала ОЭСР.

Две трети этой суммы - прямые затраты на прием и размещение. Еще около 9 млрд евро потребуется на дополнительное финансирование образования и здравоохранения.

В ЕС уже более 5 млн украинских беженцев.

"Война в Украине привела к миграции населения исторического масштаба, невиданной со времен Второй мировой. Число беженцев из Сирии достигло трех миллионов после двух лет конфликта, тогда как из Украины столько же бежало за первые три недели", - пишет ОЭСР.

5. Беженцы из Украины (и России) - это не только расходы для Европы

Они позволят ЕС и другим развитым странам Запада частично компенсировать недостаток рабочей силы - один из главных тормозов на пути восстановления мировой экономики после пандемии.

Подавляющее большинство беженцев - женщины и дети ФОТО: Reuters

"Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения", - отмечает Всемирный банк.

"Нормализация рынка труда продолжится в 2022-23 годах, несмотря на негативные последствия войны в Украине, - пишут экономисты ОЭСР. - С улучшением эпидемиологической ситуации вырастет доля экономически активного населения, а приток мигрантов и постепенное включение украинских беженцев в рынок труда позволит компенсировать недостаток рабочей силы".

6. Война взвинтила цены на нефть и газ (особенно в Европе)

Из-за санкций, самоограничений западных трейдеров и энергетического шантажа со стороны России нефть подорожала почти в 4,5 раза в номинальном выражении по сравнению с депрессивными ковидными ценами. Такого резкого скачка мир не знал со времен крупнейшего нефтяного кризиса 1970-х годов.

Пожар на Лисичанском НПЗ после обстрела ФОТО: Reuters

Однако только европейские цены на газ побили исторические рекорды (не без помощи "Газпрома"). Уголь подбирается к пикам 2008 года, а нефть в реальном выражении еще сильно дешевле, чем перед главным финансовым кризисом текущего столетия.