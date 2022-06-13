Кариньш в Мадриде встретится с премьер-министром Испании. Обсудят Украину

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандис Сабаев, Кариньш также обсудит с Санчесом вклад Испании в укрепление обороноспособности Латвии. Испания является одним из членов боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В ходе визита Кариньш также посетит центр технологий и цифрового обучения телекоммуникационной компании Telefonica и даст несколько интервью средствам массовой информации.

В конце мая газета El Pais сообщила, что Испания планирует направить батарею норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS и примерно 100 солдат боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии в дополнение к 500 испанским солдатам, уже служащим в Прибалтике.

После 24 февраля, когда Россия напала на Украину, Испания уже объявила, что направит в Латвию еще 150 военнослужащих.

В начале июня газета El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве сообщила, что Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и танки Leopard немецкого производства, применению которых украинские солдаты изначально будут обучаться в Латвии.