Times: Самое время укрепить силы НАТО в странах Балтии

По информации издания, на следующей неделе на саммите НАТО в Мадриде страны Латвия, Литва и Эстония попросят увеличить на своей территории присутствие контингента союзников. Речь идет в том числе о постоянных базах, а не о ротации подразделений, как это происходит сейчас, сообщает Русская служба ВВС.

"Это [базы] может быть нарушение Основополагающего акта НАТО-Россия 1997 года, но вторжение Москвы в Украину уже нарушило главный принцип этого акта - разрешение разногласий мирным путем [...]

Пока российская армия занята в Украине, самое время укрепить силы НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы обеспечить надежное сдерживание", - пишет Times.

По мнению газеты, ведущим в военном плане странам нужно решать вопрос и своей военной промышленности: война в Украине наглядно показала, что нынешние еще мощности недостаточны для большой войны.

"В самом деле, одна из причин, почему поставки западных вооружений идут медленнее, чем обещано, заключается в том, что у многих стран возникает дефицит вооружения для собственных армий. Америка, например, поставила Украине уже 7000 ракет "Джавелин", или треть своих запасов, тогда как, по данным Королевского института оборонных исследований, Lockheed Martin может производить только 2100 ракет в год", - пишет Times.

"На одних учениях в прошлом году боеприпасы у британцев закончились за восемь дней. Годовое производство боеприпасов в США едва покроет две недели боевых действий в Украине", - отмечает издание.

"Не может быть ничего важнее национальной безопасности", - пишет Times, отмечая при этом, что наращивание военной мощи потребует больших финансовых вложений, искать которые придется в условиях экономического кризиса.