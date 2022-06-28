ВИДЕО ⟩ Вымученная победа "Лиепаи" и неудержимая "Валмиера"

19-й тур начался в воскресенье матчем "Тукумса" и "Даугавпилса", в котором победу с минимальным счётом одержали гости - 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Деле Ола Израэль, которому ассистировал Валерий Афанасьев.

Таким образом, "Даугавпилс" не только одержал третью победу подряд, но и третий раз в этом сезоне победил "Тукумс".

РФШ после разгрома от "Валмиеры" в прошлом туре сумела реабилитироваться и одержать выездную победу над юрмальским "Спартаком" - 2:0.

Гости вышли вперёд на 27-й минуте после гола Кевина Фризенбихлера, который отличился после передачи Артура Зюзина. Точку в матче на 86-й минуте поставил Ренарс Варславанс.

15-ю победу подряд одержала "Валмиера", которая на этот раз на выезде обыграла "Ригу" и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Латвии. Матч проходил на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой гостей со счётом 2:0.

"Валмиера" вышла вперёд уже на 13-й минуте благодаря Раймонду Кроллису, который забил свой 12-й гол в текущем сезоне. В конце первого тайма гости могли удвоить своё преимущество, но японец Дайсуке Йокота не смог реализовать пенальти. Йокота реабилитировался на 57-й минуте, получив передачу от своего соотечественника Масаки Мураты и оставив не у дел вратаря "Риги" Нила Пуриньша.

"Лиепая" у себя дома смогла победить "Супер Нову", забив два мяча в самом конце матча - 2:0. На 87-й минуте Кришс Карклиньш открыл счёт, а всего минуту спустя Готье Манкенда удвоил преимущество хозяев.

В заключительном матче 19-го тура "Метта" на рижском стадионе "Даугава" принимала "Ауду" и потерпела поражение со счётом 0:2. Гости вышли вперёд в конце первого тайма благодаря голу Станислава Крапухина, который реализовал пенальти. На 88-й минуте точку в матче поставил Даниил Улимбашев.

Отметим, что "Метта" не только в третий раз в этом сезоне проиграла "Ауде", но и не может одержать победу с 6 мая, когда дома был обыгран "Тукумс" (3:2).

После 19 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 50 очков. На втором месте располагается РФШ (42), а замыкает тройку лучших "Рига" (40). Далее идут "Лиепая" (39), "Ауда" (24), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (14), "Метта" (13), "Спартак" (11) и "Супер Нова" (5).

В 20-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт с 30 июня по 3 июля, "Валмиера" на своём поле сыграет со "Спартаком", РФШ с "Даугавпилсом", "Лиепая" с "Ригой", "Супер Нова" с "Аудой", а "Тукумс" с "Меттой".