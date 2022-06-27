Главное за 27 июня ⟩ Поиски пропавшей в Сигулде девочки, экстремальная жара и удар по ТЦ в Кременчуге

В воскресенье в Риге у Южного моста из-за жары деформировался трамвайный рельс, свидетельствуют сообщения в соцсетях. Как агентству LETA пояснили на предприятии Rīgas satiksme, деформации трамвайных рельсов в этом конкретном месте способствовала высокая температура воздуха, а также устаревшее решение дорожной инфраструктуры рельсов. Поврежденный участок был починен, чтобы можно было возобновить движение трамваев.

В Даугавпилсе после сокращения поддержки украинским беженцам рассматривается возможность расселения их в спортзалах, сообщил агентству LETA председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш.

Пардаугавский суд Риги объявил предприятие Rīgas taksometru parks неплатежеспособным, сообщает агентство LETA. Процесс неплатежеспособности был провозглашен 21 июня, администратором процесса назначена Наталия Сидорова.

В Резекне приостановлено строительство базы отдыха на берегу озера Ковшу и расторгнут договор с застройщиком, сообщили агентству LETA в городском самоуправлении.

Главное за рубежом:

Российские ракеты ударили по гражданскому объекту в Кременчуге, сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились более тысячи мирных жителей.

27 июня в Москве в траурном зале Троекуровского кладбища проходит второй день прощания с Юрием Шатуновым. 26 июня прошло публичное прощание - 48-летнего артиста в последний путь проводили тысячи поклонников со всей России.

Продолжающаяся кибератака группы связанных с Россией хакеров в понедельник, 27 июня, застопорила работу некоторых государственных учреждений и предприятий Литвы.

В своем ежевечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очередных обстрелах Киева, в результате которых "вторая армия мира победила детский сад и жилой дом". В результате удара по жилому дому один мужчина погиб, а его жена и дочь получили ранения. Жена погибшего является гражданской России.

Канада в воскресенье направила два военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику с целью укрепить восточный фланг НАТО, сообщает AFP. До октября корабли Kingston и Summerside будут принимать участие в операции вооруженных сил Канады Reassuarence, которая была начата в 2014 году после первого вторжения России в Украину.

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, поскольку истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 27 июня.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Литвы в нарушении прав человека в отношении беженцев из стран Ближнего Востока, которых в стране заключают в тюрьму и подвергают жестокому обращению, сообщает со ссылкой на отчет организации агентство dpa в понедельник, 27 июня.