Пн, 27.06.2022
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Тарас Кремень, языковой омбудсмен Украины

Главное за 27 июня ⟩ Поиски пропавшей в Сигулде девочки, экстремальная жара и удар по ТЦ в Кременчуге

Поиски пропавшей девочки в Сигулде ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

 26 июня Латвию облетела новость о пропавшей на пляже в Сигулде пятилетней девочке. Ее поиски продолжаются и сегодня. RUS TVNET следит за событиями и рассказывает о главных новостях дня.

Новости Латвии:

Поиски пятилетней Эвиты, которая пропала на пляже в Сигулде в воскресенье, 26 июня и понедельник, 27 июня, пока результатов не дали

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сегодня и завтра в связи с ожидаемой экстремальной жарой объявил красное предупреждение.

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД) при поддержке других структурных подразделений СГД и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало пятерых должностных лиц управления по содействию уплате налогов СГД и трех частных лиц по подозрению в злоупотреблении служебным положением, подделке документов, незаконном обороте в крупном объеме акцизных товаров, осуществленном группой лиц, и легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в СГД.

В четверг, 30 июня, Даугавпилсская дума примет решение обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы оспорить конституционность закона "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

В настоящее время страны Балтии показали Германии, Франции и остальной старой Европе пример того, что демократические переговоры с Россией во время войны невозможны, поэтому торговаться с Кремлем нельзя. Однако в 2014 году Латвия активно выступала против включения "Российских железных дорог" в санкционные списки, сообщает передача Nekā personīga. Faili.

В воскресенье в Риге у Южного моста из-за жары деформировался трамвайный рельс, свидетельствуют сообщения в соцсетях. Как агентству LETA пояснили на предприятии Rīgas satiksme, деформации трамвайных рельсов в этом конкретном месте способствовала высокая температура воздуха, а также устаревшее решение дорожной инфраструктуры рельсов. Поврежденный участок был починен, чтобы можно было возобновить движение трамваев.

В Даугавпилсе после сокращения поддержки украинским беженцам рассматривается возможность расселения их в спортзалах, сообщил агентству LETA председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш.

Пардаугавский суд Риги объявил предприятие Rīgas taksometru parks неплатежеспособным, сообщает агентство LETA. Процесс неплатежеспособности был провозглашен 21 июня, администратором процесса назначена Наталия Сидорова.

В Резекне приостановлено строительство базы отдыха на берегу озера Ковшу и расторгнут договор с застройщиком, сообщили агентству LETA в городском самоуправлении.

Главное за рубежом:

Российские ракеты ударили по гражданскому объекту в Кременчуге, сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились более тысячи мирных жителей. 

27 июня в Москве в траурном зале Троекуровского кладбища проходит второй день прощания с Юрием Шатуновым. 26 июня прошло публичное прощание - 48-летнего артиста в последний путь проводили тысячи поклонников со всей России.

Продолжающаяся кибератака группы связанных с Россией хакеров в понедельник, 27 июня, застопорила работу некоторых государственных учреждений и предприятий Литвы.

В своем ежевечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очередных обстрелах Киева, в результате которых "вторая армия мира победила детский сад и жилой дом". В результате удара по жилому дому один мужчина погиб, а его жена и дочь получили ранения. Жена погибшего является гражданской России.

Канада в воскресенье направила два военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику с целью укрепить восточный фланг НАТО, сообщает AFP. До октября корабли Kingston и Summerside будут принимать участие в операции вооруженных сил Канады Reassuarence, которая была начата в 2014 году после первого вторжения России в Украину.

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, поскольку истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 27 июня.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Литвы в нарушении прав человека в отношении беженцев из стран Ближнего Востока, которых в стране заключают в тюрьму и подвергают жестокому обращению, сообщает со ссылкой на отчет организации агентство dpa в понедельник, 27 июня.

На встрече в Президентском дворце в понедельник руководство Литвы согласовало "основные принципы и основополагающие установки" в консультациях с Европейской комиссией (ЕК) по реализации санкций Европейского союза (ЕС) в отношении калининградского транзита санкционированных российских товаров.

В Колумбии в воскресенье во время корриды обрушились трибуны. В результате происшествия погибли четыре человека, еще не менее 322 пострадали, сообщает AFP.

Россиянка Софья Сапега, отбывающая шестилетний срок в колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", попросила президента Александра Лукашенко о помиловании. Ранее Лукашенко заявлял, что ему "жалко девчонку", но был готов лишь передать ее в Россию для отбывания наказания.

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