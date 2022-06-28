Определились пары 1/8 финала Кубка Латвии по футболу
Во вторник, 28 июня, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Латвии по футболу.
Во вторник, 28 июня, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Латвии по футболу.
Среди 16 команд, которые представлены в 1/8 финала, десять - это команды Высшей лиги, пять - представители Первой лиги, и одна - Второй лиги.
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Латвии:
Матчи 1/8 финала Кубка Латвии пройдут 8, 9 и 10 июля. Точное время и место проведения игр будут объявлены дополнительно.
С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.
Действующим обладателем трофея является РФШ.
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