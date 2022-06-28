Вт, 28.06.2022
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Определились пары 1/8 финала Кубка Латвии по футболу

ФОТО: Jānis Līgats

Во вторник, 28 июня, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Латвии по футболу.

Среди 16 команд, которые представлены в 1/8 финала, десять - это команды Высшей лиги, пять - представители Первой лиги, и одна - Второй лиги.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Латвии:

  • "Саласпилс" - "Метта" 
  • "Гробиняс" - "Лиепая" 
  • "Ауда" - "Даугавпилс" 
  • "Рига" – "Валмиера"
  • РФШ - "Спартак" 
  • "Супер Нова" - "Тукумс" 
  • "Елгава" - "Албертс" 
  • "Сканстес СК" - "Екабпилс СК" 

Матчи 1/8 финала Кубка Латвии пройдут 8, 9 и 10 июля. Точное время и место проведения игр будут объявлены дополнительно.

С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.

Действующим обладателем трофея является РФШ. 

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