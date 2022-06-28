Определились пары 1/8 финала Кубка Латвии по футболу

Среди 16 команд, которые представлены в 1/8 финала, десять - это команды Высшей лиги, пять - представители Первой лиги, и одна - Второй лиги.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Латвии:

"Саласпилс" - "Метта"

"Гробиняс" - "Лиепая"

"Ауда" - "Даугавпилс"

"Рига" – "Валмиера"

РФШ - "Спартак"

"Супер Нова" - "Тукумс"

"Елгава" - "Албертс"

"Сканстес СК" - "Екабпилс СК"

Матчи 1/8 финала Кубка Латвии пройдут 8, 9 и 10 июля. Точное время и место проведения игр будут объявлены дополнительно.

С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.

Действующим обладателем трофея является РФШ.